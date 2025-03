Lançamento de IA educacional no setor privado de escolas promete personalizar a aprendizagem

71% dos estudantes universitários e aspirantes ao ensino superior já utilizam inteligência artificial nas suas atividades acadêmicas, diz estudo da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), em parceria com a Educa Insights.

Com estudantes cada dia mais interessados por essa tecnologia, é imprescindível que instituições de ensino passem a incorporá-la. Caso contrário, há risco dos efeitos negativos do uso de IA se sobreporem aos efeitos positivos.

“As ‘próteses mentais’ fornecidas por mecanismos de busca de respostas rápidas e prontas têm consequências profundas na formação crítica e resolutiva dos estudantes. Saber como resolver problemas entendendo o meio do caminho para chegar lá é importantíssimo”, diz Christine Lourenço, diretora pedagógica do Grupo Salta.

O grupo acaba de implementar o “Khanmigo”, inteligência artificial da Khan Academy, organização sem fins lucrativos. A escolha do modelo é fundamentada na capacidade dele de conduzir o raciocínio do estudante durante a resolução do problema.

Inteligência artificial que guia, mas não pega na mão do estudante

Diferente de outras ferramentas de IA, como o ChatGPT, o Khanmigo não fornece respostas diretas, mas guia os estudantes na construção do raciocínio, promovendo uma aprendizagem ativa e significativa.

A ferramenta atua como um tutor, auxiliando os alunos no aprofundamento do conhecimento, na identificação de lacunas pedagógicas e no desenvolvimento do pensamento crítico.

Entre as vantagens da utilização da ferramenta, o Grupo Salta destaca as seguintes funções:

Feedback em tempo real e tutoria guiada

Adaptação ao nível de habilidade do aluno

Personalização de acordo com estilo de aprendizado

Simulação de diálogos e pensamento crítico

“Depois de muita pesquisa, escolhemos o Khanmigo porque acreditamos que pode ser um aliado poderoso no processo de aprendizagem, trazendo diversos ganhos pedagógicos tanto para os nossos educadores, quanto para os nossos alunos”, explica Lourenço.

A opinião dos professores quanto ao uso de IA

"A inteligência artificial não vem para substituir o professor, mas para ampliar as possibilidades de personalização do ensino”, diz Christine Lourenço.

Uma pesquisa do Instituto Semesp apontou que 74,8% dos docentes entrevistados concordam parcial ou totalmente com o uso da tecnologia e inteligência artificial no ensino.

O Elite Rede de Ensino, escola do Salta presente em São Paulo e em mais 7 estados e no DF, foi um dos colégios escolhidos para pilotar a ferramenta.

Ao total, o projeto piloto atenderá 6500 estudantes espalhados em diversas escolas do grupo, como o Elite e o Motivo (PE). A expectativa é que a solução seja expandida para toda a rede nos próximos anos.

“Para nós do Elite, a oportunidade de usufruir da parceria com a Khan Academy é animadora. Esperamos traçar novos caminhos para estimular a cultura de estudos dos nossos estudantes, bem como a recomposição de conceitos e habilidades fundantes que podem ter se perdido ao longo dos anos letivos”, comentou Luiza Machado, coordenadora de Inovações Pedagógicas do Elite.

A estratégia por trás da adoção

Com a implementação da IA, o Grupo Salta visa melhorar indicadores educacionais, atrair professores qualificados e interessados em inovação pedagógica e abrir portas para projetos internacionais, aumentando o prestígio da marca no mercado educacional.

“Entendemos que o uso da inteligência artificial para personalização da aprendizagem dos alunos é um ganho que a sociedade teve nos últimos anos e que pode ser ainda mais potencializado”, conclui Lourenço.

