Como essa rede de clínicas brasileira vai realizar 1 milhão de tratamentos contra o câncer em 2025

A cada dia, mais pessoas vencem a batalha contra o câncer com os avanços na medicina e o acesso a terapias adequadas. A Oncoclínicas&Co, grupo dedicado ao tratamento do câncer, projeta realizar mais de 1 milhão de ciclos de tratamento sistêmico em 2025.

Por mês, cerca de 200 mil pacientes recebem algum tipo de assistência oncológica nas mais de 140 unidades da companhia, espalhadas pelo Brasil.

"Na década de 1990, o cenário era muito diferente. A tecnologia era limitada e o acesso ao tratamento era restrito. Hoje, celebramos milhares de pacientes e trabalhamos para quebrar o estigma de que o câncer não tem cura. O diagnóstico precoce, aliado à inovação na medicina e cuidado integrado e personalizado, transforma histórias e devolve a esperança aos pacientes. Um exemplo disso é o câncer de mama diagnosticado precocemente, que tem 95% de chance de cura", afirma Bruno Ferrari, fundador e CEO da Oncoclínicas&Co.

Como surgiu o grupo?

Inspirado por sua especialização nos EUA, o oncologista criou há 15 anos um modelo inovador com o objetivo de oferecer um tratamento oncológico de excelência no Brasil. Assim nasceu a Oncoclínicas, com mais de 682 mil procedimentos anuais, mais de 140 unidades e quase 3 mil médicos em 40 cidades do país.

"Hoje, curamos o câncer com muita eficácia. Investir em prevenção, diagnóstico precoce e tratamento em escala aumenta a custo-efetividade do sistema, além de garantir maior sobrevida e qualidade de vida aos pacientes. Nosso compromisso é seguir inovando e investindo em tecnologia para que cada vez mais pessoas possam celebrar a vida", finaliza o oncologista.

