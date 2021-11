Trident, Lacta e Bis lançam novidades a pedido dos consumidores

Pertencentes à Mondelez Brasil, as marcas Trident, Lacta e Bis trouxeram novidades para o mercado no último mês. Os lançamentos, que vão desde gomas de mascar com dobro de tamanho à caixa de bombons icônicos, têm em comum o fato de serem criados a partir dos pedidos dos consumidores.

Trident acaba de anunciar o lançamento de Trident Max, a nova goma de mascar com dobro do tamanho da tradicional, mais sabor e maior durabilidade. Já à venda nos principais pontos de venda do Brasil, a novidade chegou em dois sabores: Hortelã Fresca e Menta Blueberry.

Grande aposta da marca em 2021, Trident Max foi criada a partir de um estudo interno da companhia, que demonstrou que um terço dos consumidores tinham o hábito de mascar duas gomas ao mesmo tempo, para sentir mais sabor e refrescância.

Já a Lacta decidiu acabar com o dilema dos consumidores que não conseguiam decidir se Sonho de Valsa ou Ouro Branco eram seus bombons preferidos. A marca reuniu os dois em uma caixa só. A novidade chegou para atender aos pedidos dos chocólatras e já está disponível nas regiões sul e sudeste do país. São duzentos e vinte gramas de pura indulgência com 11 bombons sortidos e um formato que garante praticidade, conveniência e deliciosidade.

Já Bis lançou mais uma combinação de chocolate com sabor mais intenso com wafer para completar o portfólio da família Bis Xtra. O novo Bis Xtra Black já está à venda nos principais supermercados do Brasil e promete agradar todos os paladares. O portfólio conta também com as versões Ao Leite e Oreo.

“A nossa estratégia é estarmos cada vez mais atentos às expectativas dos nossos consumidores para compormos um portfólio completo, que atenda a todos os paladares e ocasiões. Estamos muito empolgados com todos esses lançamentos e certos de que serão um sucesso”, diz Álvaro Garcia, CMO da Mondelez Brasil.

