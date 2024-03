Lollapalooza: Luísa Sonza faz show surpresa gratuito neste domingo; veja horário e local

Aquecendo os motores para o Lollapalooza 2024, a cantora Luísa Sonza resolveu surpreender os dãs nesta tarde de domingo, 17: fará um show surpresa gratuito, que antecede sua apresentação no festival, no dia 22 de março.

O show deste domingo é promovido pela Johnnie Walker e acontece no Parque Burle Marx, em São Paulo, a partir das 16h. A apresentação será aberta ao público está entre as ativações conectadas à participação da marca como patrocinadora master no festival.

Em entrevista à EXAME, a cantora destaca que o show surpresa é um caminho importante para aproximação com o público. "São especiais estes shows que não fazem parte da agenda oficial da turnê. O fato de ser surpresa também é muito legal, é surpreender o público e ver os fãs ali, chegando em um lugar que foi anunciado horas antes é emocionante", comenta ela.

Carreira internacional em ascensão

No último ano, Luísa deu um salto importante em sua carreira profissional. Além de estrelar em um documentário na Netflix, que fala sobre sua trajetória na musica, a cantora também firmou parcerias com grandes artistas internacionais, como Demi Lovato, e tem investido forte na projeção internacional.

No último festival em São Paulo, chegou a se apresentar com a cantora norte-americana no palco, cantando "Penhasco 2", música em português que fizeram juntas.

"Ainda tenho muito a alcançar através do meu trabalho", esclarece Luísa à EXAME. "A carreira internacional faz parte dos meus planos sim, inclusive, todo o trabalho de desenvolvimento deste último álbum foi feito fora do país, assim como o camping preparatório para o novo trabalho. Está sendo estruturada com uma equipe muito boa, com entrega e com todo o suporte que preciso", complementa.

Antes de se apresentar no Lolla, Luísa explica que os próximos meses serão agitados. "Para os próximos meses tenho o lançamento das músicas de “Escândalo Íntimo” que ainda estão bloqueadas, novas parcerias, show no Lolla, apresentação no Rock in Rio Lisboa e no Rock in Rio Brasil, isso tudo fora a turnê de “Escândalo Íntimo” que segue pelo país", diz.

'Chico' em inglês

Nas últimas semanas, a cantora surpreendeu ao relançar a música "Chico" em inglês. Ela cantou a nova versão da música na Billboard Woman in Music, gravada em 6 de março.

Para adaptá-la a outra língua, Luísa fez algumas alterações na letra. O vídeo da apresentação na Billboard atingiu milhões de visualizações em redes sociais como o TikTok e Instagram, por meio dos Reels.

À EXAME, ela acredita que a carreira internacional tem mais espaços para os próximos meses. "Tivemos uma temporada recentemente e iremos de novo", completa ela.

Onde será o show gratuito da Luísa Sonza?

A apresentação acontece no Parque Burle Marx, localizado no bairro Vila Andrade, em São Paulo.

Que horas é o show da Luísa Sonza neste domingo?

A cantora se apresenta no Parque Burle Marx, às 16h deste domingo, 17.