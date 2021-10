Jovens são os que mais buscam cupom de desconto na internet

De acordo com uma pesquisa divulgada pela Eu Amo Cupons, startup que oferece cupons de desconto em mais de mil lojas virtuais, a maioria dos consumidores que buscam por “pechinchas digitais” são os jovens com idade entre 25 e 34 anos (45%), seguido dos ainda mais jovens — faixa etária de 18 a 25 anos —, que representam 30% desses compradores.

O levantamento ainda trouxe um recorte de gênero e mostra que o público feminino é o que mais busca por cupons de desconto na internet, 60% contra 40% masculino. Quanto aos segmentos mais procurados quem lidera o ranking é o de Moda com 26%, depois aparecem Beleza (17%) e Tecnologia (13%), os setores de Viagens e Esportes & Fitness ficam com a quarta posição com 7%, em seguida estão Eletrodomésticos, Farmácia e Cama, Mesa & Banho, ambos com 6%.

Já os estados que mais utilizam cupons de desconto são: São Paulo com 40%, Rio de Janeiro que aparece com 15% e, em terceiro lugar, Minas Gerais com 10%.

O consumidor pode economizar até R$ 100 por compra ao utilizar cupons.

Os dados da plataforma destacam ainda o volume que os consumidores economizam ao pechinchar na internet. Segundo a Eu Amo Cupons, em uma compra no segmento de Móveis, o consumidor chega a economizar R$ 84, em Viagens R$ 50 e em Tecnologia R$ 30. Setores como o de Construção Civil também começam a crescer na busca dos clientes e podem gerar cerca de R$ 15 de economia por compra.

Até o final de 2020, foram economizados mais de R$ 4 milhões em cupons por meio da plataforma.

