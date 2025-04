Instituto vai oferecer apoio e até R$ 10 mi para proponentes de leis de incentivo

O Instituto Rumo, responsável pelo investimento social privado da concessionária Rumo, anuncia o lançamento do Programa Incentivar. A iniciativa promoverá o apoio a projetos sociais, culturais, esportivos e de saúde financiados por meio das principais Leis de Incentivo Federal.

Com o Programa, a concessionária oferecerá qualificação e uma chamada de até R$10 milhões para os nano, micro e pequenos proponentes dos 527 municípios onde a malha ferroviária está sob concessão da Rumo. O projeto também apoiará empresas interessadas em se tornarem incentivadoras, além de agentes públicos, que poderão atuar como fomentadores e apoiadores locais pela gestão dos fundos municipais.

“O programa visa promover a descentralização e uma distribuição mais equitativa dos recursos incentivados, fortalecendo o desenvolvimento socioeconômico e a geração de renda em territórios que, historicamente, tiveram menos acesso às leis de incentivo”, afirma Tatiana Montório, coordenadora do Instituto Rumo.

Capacitação especializada para proponentes, empresas e poder público local

O Programa Incentivar disponibilizará capacitação gratuita e completa para proponentes locais, como artistas, educadores, agentes culturais, coletivos e organizações comunitárias. A trilha formativa foi desenhada para apoiar desde a concepção da ideia até a submissão do projeto às Leis de Incentivo.

A formação terá módulos online acessíveis via WhatsApp e YouTube, garantindo a inclusão e democratização de acesso a todos os perfis de proponentes, independentemente do nível de familiaridade com as tecnologias. O curso contempla:

Introdução às Leis de Incentivo ( Rouanet , Esporte, FUMCAD, PRONON, PRONAS, Idoso);

Orientação prática para transformar ideias em projetos estruturados;

Passo a passo para inscrição nas leis e captação de recursos;

Tutoria especializada com profissionais experientes que irão orientar cada proponente na elaboração técnica do projeto.

A jornada formativa inclui aulas síncronas e assíncronas, canais de dúvidas e suporte até a inscrição final dos projetos. Os participantes também terão acesso a materiais de apoio, ferramentas digitais e certificação ao final do curso.

Formações exclusivas para empresas e secretarias municipais

O programa também contará com formações direcionadas a empresas locais e agentes públicos das secretarias municipais, com trilhas específicas:

Empresas locais: uma jornada formativa para que empresas locais desenvolvam programas próprios de investimento por meio das leis de incentivo e financiar projetos que promovam ações em suas regiões.

Secretarias municipais: formação exclusiva para servidores das secretarias municipais ligadas às leis de incentivo, fomentando a interação entre os proponentes e as empresas que venham a se tornar incentivadoras.

Potencial de impacto

No total, serão 5.217 vagas para formação. A Chamada Incentivar destinará até R$ 10 milhões em recursos incentivados exclusivamente para os projetos participantes do programa, com aporte mínimo de R$ 200 mil por projeto.

A iniciativa busca impulsionar o protagonismo de pequenos agentes culturais e sociais, gerando renda, novas oportunidades e fortalecendo redes colaborativas nos territórios.

Inscrições abertas

Os interessados poderão se inscrever no site www.programaincentivar.com.br entre os dias 16 de abril e 16 de maio. As trilhas de formação serão adaptadas às realidades de cada polo regional – nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Rio Grande do Sul.

Todos os participantes terão suporte técnico e acesso a uma rede de especialistas para a construção de seus projetos.

