Hugo Tadeu estreia coluna sobre inovação na Bússola

A partir deste domingo, o time de colunistas da Bússola ganha o reforço de Hugo Tadeu, professor da Fundação Dom Cabral (FDC) e líder do Centro de Referência em Inovação Nacional, da plataforma Forecasting e do Programa Aberto em Transformação Digital, em parceria com a IBM.

Também atua como senior advisor na Deloitte e como mentor em programas de aceleração em startups. Hugo Tadeu vai escrever sobre o que é possível fazer para descomplicar o mundo da inovação e buscar a prototipagem de ideias.

Em sua primeira coluna, Hugo fala sobre como a profundidade técnica pode ajudar o seu negócio.

