5 profissões para quem se formou em engenharia elétrica

A engenharia elétrica é um dos cursos mais tradicionais e com ampla aplicação no mercado de trabalho. Formados nessa área encontram possibilidades de atuação, que vão desde o desenvolvimento de sistemas de energia até a automação industrial. No entanto, escolher um caminho específico pode ser um desafio devido à vasta gama de opções e ao constante avanço tecnológico.

Conheça cinco profissões promissoras para quem se formou na área, destacando o que cada uma oferece, oportunidades de atuação, especializações recomendadas e as perspectivas salariais de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1. Engenheiro de Sistemas Elétricos

O engenheiro de sistemas elétricos é responsável pelo projeto, implementação e manutenção de sistemas de distribuição de energia elétrica. Ele trabalha com instalações elétricas de baixa, média e alta tensão, além de atuar no planejamento de redes de distribuição de energia, sistemas fotovoltaicos e projetos de eficiência energética.

Com o aumento das preocupações ambientais, profissionais dessa área também têm se especializado em energias renováveis, como solar e eólica. Entre as especializações recomendadas estão automação industrial, energia renovável, redes inteligentes.

Média salarial: R$ 6.800,00 mensais.

2. Engenheiro de Automação e Controle

Profissionais dessa área trabalham no desenvolvimento e implementação de sistemas automáticos para melhorar a produção e otimizar processos industriais. A automação está presente em setores como indústria automobilística, petroquímica, farmacêutica e em grandes centros de dados.

Esse engenheiro é fundamental para a integração de sistemas eletrônicos com computadores e dispositivos de controle.

Média salarial: R$ 7.200,00 mensais.

3. Engenheiro de Telecomunicações

A área de telecomunicações abrange o planejamento, desenvolvimento e manutenção de sistemas de comunicação, como redes de internet, telefonia e TV a cabo. Engenheiros eletricistas especializados em telecomunicações são essenciais para garantir a comunicação de dados em alta velocidade e a expansão das redes 5G, por exemplo.

A demanda por especialistas nesse setor tem crescido consideravelmente com a transformação digital. As especializações recomendadas são em redes de comunicação, segurança cibernética, telecomunicações móveis.

Média salarial: R$ 7.800,00 mensais.

4. Engenheiro de Energia Renovável

Esse profissional atua no desenvolvimento de soluções que utilizam fontes de energia renováveis, como solar, eólica, biomassa e hidrelétrica. É responsável por planejar e executar projetos para a instalação e manutenção de sistemas de geração de energia limpa, além de buscar formas de aumentar a eficiência desses processos.

Com o crescimento da sustentabilidade no setor energético, essa profissão tem ganhado destaque.

Média salarial: R$ 8.500,00 mensais.

5. Engenheiro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

Engenheiros de P&D têm o papel de projetar e testar novos produtos e tecnologias. No campo da engenharia elétrica, eles estão envolvidos no desenvolvimento de novos dispositivos eletrônicos, sistemas de automação ou até novas soluções para a indústria de energia.

Empresas de tecnologia e inovação estão sempre em busca de engenheiros de P&D para liderar a criação de novas tecnologias, como sistemas de inteligência artificial e IoT (Internet das Coisas).

Média salarial: R$ 9.200,00 mensais.

Existe concurso público para a área?

Existem concursos públicos que exigem formação em engenharia elétrica. Algumas das principais oportunidades estão em empresas como Eletrobras, Companhia Energética de São Paulo (CESP) e empresas de saneamento básico, como Sabesp, que costumam contratar engenheiros elétricos para atuar na infraestrutura e manutenção de redes de energia e sistemas elétricos.

Além disso, órgãos públicos que atuam com regulamentação de energia, como a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), também oferecem vagas para engenheiros eletricistas em concursos periódicos.

Por que escolher essa área?

O setor de engenharia elétrica continua a ser um dos mais inovadores e essenciais para o desenvolvimento tecnológico global. A constante evolução de tecnologias, como a automação, energia renovável e telecomunicações, cria novas oportunidades a cada ano.

Além disso, a transformação digital das indústrias tem impulsionado a demanda por engenheiros especializados em sistemas de controle e automação.

No entanto, os profissionais enfrentam desafios como a necessidade de atualização constante, além da adaptação a um mercado cada vez mais competitivo e globalizado.

As mudanças no setor de energia, com o crescimento das fontes renováveis e a necessidade de eficiência energética, também trazem novos desafios para os engenheiros eletricistas e especialistas da área.

Por que você deve saber disso?

Entender as diversas possibilidades de carreira para um engenheiro elétrico é fundamental para tomar decisões informadas sobre a trajetória profissional. Além disso, estar atualizado sobre as perspectivas salariais e as áreas mais promissoras ajuda a planejar melhor o futuro profissional, seja no setor privado, público ou em startups tecnológicas que estão em constante crescimento.