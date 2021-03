Gravvity: “airbnb” de feeds que te livra do FOMO. Consegue ficar fora?

Algumas situações que você já viveu na sua vida digital com certeza: o medo de alguém usar seus dados pessoais; aquela embaralhada dos algoritmos das redes sociais que, do nada, some com os perfis de seus amigos queridos; sem esquecer a chatice tóxica em volumetria interestelar de anúncios interrompendo aquele artigo bacana que você está lendo supermotivado. Concorda comigo? Certeza que sim.

Mas tem outra que é ainda mais comum: o FOMO — sigla em inglês para fear of missing out, que em português se traduz em medo de estar perdendo alguma coisa — já analisado como uma “doença” criada e/ou acelerada pelos hábitos digitais.

Neste caso, aquela agonia de estar sempre checando tudo com medo de ficar por fora de algo bacana. Bem, agora que eu listei nossas mais comuns dores cibernéticas, vamos para o tema do artigo: a promessa de um aplicativo que vai resolver (será?) tudo isso!

Aproveitando esse cenário, digamos, intenso e agoniante, surgiu a Gravvity, empresa comandada por Jerry Chien, um experiente CEO, especialista em dados e que já trabalhou com criptomoedas. Ele promete para o 21 de abril um app de bate-papo capaz de juntar num lugar só todas as suas redes, respeitar seus dados, entregar as informações dos feeds em formato cronológico (olha a pancada para cima do algoritmo!) e, caso você esteja interessado em ver propaganda, vai dividir com você o lucro. Você passará a “alugar” seu dado. E nada de agonias por curtidas! Um verdadeiro e transparente “airbnb” de feeds... Nada mal.

A parte de receber para interagir ou ver propaganda não é nova. O bom aqui parece ser o pacote completo de Mr. Chien. Com um discurso de ajudar as pessoas a se mexerem nas agonias do FOMO, ele coloca sua ideia de produto no centro de algo real mesmo. O estresse por uso de redes sociais hoje é monumental. Uma forma de ter uma curadoria e assim estar informado já é algo que pode ser bem interessante.

Se você acha que o Gravvity pode ajudar, checa lá no site deles. Estão cadastrando pessoas para testes. E vamos ver o que acontece com eles a partir do lançamento. Tem gente já chamando o app de a nova rede antiFacebook.

E então, se interessou pelo que Mr. Chien chama de “a Healthier Social Media Experience”? Veja uma entrevista com ele aqui.

* Rizzo Miranda é sócia-diretora Digital&Inovação da FSB Comunicação

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube