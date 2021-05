GPA doa mais de 240 ton de alimentos por mês para combater desperdício

Por Bússola

O GPA, grupo controlador das marcas Pão de Açúcar e Extra, doa mensalmente 240 toneladas de frutas, legumes e verduras que não estão em condições ideais de estética para venda, mas que ainda são apropriados para consumo.

Somente em 2020, mais de 420 lojas do grupo e mais de 317 instituições participaram do Programa Parceria Contra o Desperdício. O montante beneficiou os atendidos das organizações que receberam mais de 7,2 milhões de porções de frutas, legumes e verduras para complementar suas refeições.

Desde outubro de 2017, o Programa conta com a parceria da startup Connecting Food, que realiza a gestão das doações de forma a garantir frequência mensal e máxima eficiência

Além das organizações sociais cadastradas, o Programa, lançado há 26 anos, conta com parceiros como o SESC – Mesa Brasil, a Associação Prato Cheio em São Paulo e o Bancos de Alimentos. Para se cadastrar no programa e receber as doações, as organizações devem procurar o gerente das lojas Pão de Açúcar ou Extra e fazer um cadastro ou entrar em contato com o Instituto GPA.

