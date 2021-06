Geekonomy Drops: logo mais você poderá usar calçados Pampili no PK XD

Por Cauê Madeira

A Pampili, marca de moda infantil, e o PK XD, game da empresa Afterverse, fazem parceria inédita e os itens da marca passam a ser disponibilizados dentro do game. A ação, que está em alta entre games e grifes internacionais, pontua a primeira colaboração entre marca de calçados e empresa de games brasileiras. Lá fora, deu o que falar o primeiro par de tênis totalmente virtual lançado pela Gucci por meio da tecnologia de realidade aumentada. Já a parceria entre Pampili e Afterverse reforça a tendência entre o mundo da moda e o universo dos games, além de oferecer visibilidade e maior alcance para os produtos e aquecer o mercado de games nacional.

As novas skins possibilitam que os jogadores expressem sua personalidade e seu estilo dentro do game, mantendo a filosofia do PK XD em ser um ambiente acolhedor e seguro para as crianças se conhecerem, se divertirem e se expressarem da melhor forma possível.

"É muito valoroso quando duas marcas como a Pampili e o PK XD se unem em um projeto tão inovador. Priorizamos parcerias que carreguem os mesmos valores que nós e acreditamos que, juntos, possamos levar experiências incríveis através da collab. Estamos muito ansiosos para mostrar o resultado desse trabalho pioneiro, que traz a conexão do online com o offline." diz Diego Colli, CEO da Nação Pampili.

O PK XD, jogo criado pela empresa de games brasileira Afterverse, está entre os 30 mais jogados do mundo, e a collab com a marca Pampili reforça ainda mais a consolidação de duas grandes marcas no universo físico e digital. “Parcerias como esta são um indicador positivo da popularidade que nosso jogo atingiu. Além de oferecer a possibilidade de os nossos jogadores mostrarem ainda mais suas personalidades, a parceria com a Pampili nos aproxima e dá representatividade ao nosso público feminino” diz Charles Barros, CTO da Afterverse.

As skins podem ser usadas pelas personagens do game, e os jogadores podem comprá-las tanto com as gemas adquiridas fazendo as atividades do jogo, como com a moeda local de seu país. A parceria imersiva, tanto para os fãs dos games quanto para os fãs da marca de calçados, ultrapassa o mundo virtual, e está prevista para ser lançada nas lojas físicas e no e-commerce da Pampili a partir de 2 de julho.

*Cauê Madeira é sócio-diretor de Growth na Loures Consultoria

