Startup lança ferramenta com tecnologia para ampliar a nutrição dos pets

A Capri Venture anuncia mais uma parceria de sucesso para atender ao mercado pet. Em parceria com a ABC Cães e Gatos, a venture builder vai fomentar a plataforma da startup que visa ampliar serviços de bem-estar para os pets.

Especializada em nutrição, comportamento e qualidade de vida para os amigos de quatro patas, a empresa atua em uma plataforma inovadora, com diversas vertentes de serviços. As ofertas incluem consulta comportamental, consulta nutricional, programa de adestramento e venda de petiscos 100% naturais para cães e gatos. Tudo a um clique dos ‘pais de pets’.

Além dos nutrientes, a linha pet food é usada como ferramenta de adestramento. De forma inédita no mercado brasileiro, a startup disponibiliza na embalagem dos petiscos, um QR code com um curso básico de adestramento gratuito. De sua casa, o tutor pode aprender comandos básicos como sentar, ficar e deitar – estratégias muito importantes para estabelecer uma boa comunicação e estreitar laços entre pessoa e animal.

Com fábrica própria, dentro do parque tecnológico da Universidade Federal de Viçosa (Centev), a startup atua desde 2017 e, na parceria com a Capri, busca auxílio especializado, capacitação e amadurecimento para captar recursos que viabilizem a ampliação da equipe e da produção.

Em busca desses investimentos, a empresa também terá apoio em outras áreas – desde o planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, passando por ações de marketing, processos administrativos, setor comercial, até construção de um networking com organizações que buscam oportunidades em pet techs.

“Em uma sociedade digitalizada e protagonista de seu consumo, é essencial trazer essas transformações para um segmento tão promissor. Com 149,6 milhões de animais de estimação, segundo o censo do IPB (Instituto Pet Brasil) de 2021, o Brasil é o terceiro país em número de animais domésticos. No mesmo ano, o faturamento do mercado de animais de estimação brasileiro cresceu 27% na comparação anual, chegando a R$ 51,7 bilhões. Em 2022, o crescimento do setor deve fechar em 14,7%, saltando para uma receita de R$ 59,2 bilhões. O potencial é exponencial”, afirma Alaíde Barbosa, CEO da Capri Venture.

[abril-veja-tambem]W3sidGl0bGUiOiJSZWNlYmEgbm9zc29zIGFydGlnb3MsIGVudHJldmlzdGFzLCBsaXZlcyBlIHBvZGNhc3RzIiwibGluayI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c3NvbGEuZGlnaXRhbC8iLCJoZWFkaW5nIjoiQXNzaW5lIG9zIGJvbGV0aW5zIGRhIELDunNzb2xhIiwiaGVhZGluZy1saW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYnVzc29sYS5kaWdpdGFsLyJ9XQ==[/abril-veja-tambem]

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Portobello Grupo apresenta lançamentos na Expo Revestir

Verity anuncia aquisição da Neurona para ampliar Design Driven Innovation

Com alto investimento em tecnologia, plataforma de viagem completa 12 anos