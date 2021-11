Fórum híbrido debate inovação e liderança na incorporação imobiliária

A Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) realiza nesta quinta-feira, 11, a partir das 9h, o segundo Fórum de Inovação e Liderança da Incorporação (Fili 2021). O objetivo é promover iniciativas de viabilização de negócios da incorporação imobiliária com os principais empresários do setor, empreendedores, investidores e entidades da cadeia produtiva para debater quais as inovações e tecnologias serão essenciais na percepção do mercado e da sociedade.

Neste ano, o evento será híbrido e contará com todos os protocolos de segurança contra a covid-19 no formato presencial. Haverá também transmissão simultânea para os que forem acompanhar online. Entre os destaques desta edição, haverá, na abertura, as presenças dos ministros Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), e Tarcísio de Freitas (Infraestrutura). O secretário especial da Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa; o presidente do Sebrae, Carlos Melles; e o diretor da TOTVs, Eduardo Pires, também estarão presentes.

Além dos painéis, o evento terá a apresentação de conteúdos inéditos, como um estudo da Abrainc, feito em parceria com a Brain Inteligência Estratégica, sobre a jornada de compra do consumidor, tendências e financiamento imobiliário. A consultoria Deloitte trará a prévia do estudo Cadeia da Construção e Cristina Penna, sócia fundadora da Dataland, apresentará, ainda, um levantamento sobre como a inovação pode ajudar na escolha da localização dos empreendimentos.

O encerramento contará, também, com a entrega do Prêmio Produtividade 2021, uma iniciativa da entidade e do Comitê Produtividade do Mesmo Lado cujo objetivo é o de reconhecer os esforços e ampliar a visibilidade de empresas que se destacam no aproveitamento de seu potencial, aumentando a produção e a competitividade.

Trilhas do Conhecimento

Nesta segunda edição, a Abrainc quer estimular o comportamento criativo alinhado às novas ferramentas e transformação digital no setor e, para isso, promoverá quatro importantes debates: Inovação e Tecnologia na Construção; Crédito e Financiamento; Experiência do Cliente; e Produtividade em Ação.

“Vamos debater e analisar as tendências de consumo, como os brasileiros irão comprar imóveis no futuro, o que eles valorizam e quais os problemas deverão ser solucionados pelas construtoras e incorporadoras. Tudo isso alinhado às experiências de iniciativas do mercado imobiliário no contexto de liderança, gestão e inovação”, diz Luiz França, presidente da Abrainc.

Confira a programação preliminar.

9h00 às 9h30 — Abertura: Desafios de protagonizar o futuro;

9h30 às 10h00 — Apresentação do Estudo Abrainc-Brain: Inovação na jornada de compra;

10h00 às 11h00 — Mesa Redonda: ​Fintechs: Avanços no acesso ao crédito, financiamento e gestão de risco, e seguros;

11h00 às 12h00 — Mesa Redonda: ​Proptechs e Marktechs: Entendendo o consumidor;

12h00 às 15h00 — Rodada de inovação e brunch;

15h00 às 16h00 — Painel: Soluções Comprovadas — Inovação nos empreendimentos;

16h00 às 17h00 — Lançamento da primeira etapa do Estudo da Cadeia da Construção: O Dilema da Produtividade — Deloitte;

17h00 às 18h00 — Entrega do Prêmio de Produtividade Do Mesmo Lado 2021.

