Felicidade no trabalho: de tendência a exigência legal e vantagem competitiva

Por Sandra Teschner*

Durante muito tempo, falar de felicidade no trabalho soava quase como um convite ao romantismo organizacional. Mas os ventos mudaram. E hoje, estamos diante de uma confluência poderosa: a ciência, a legislação e a gestão estratégica finalmente se encontram num mesmo ponto de inflexão. Este ponto chama-se bem-estar corporativo sustentável.

A sanção da Lei nº 14.831/2024, que institui o Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental, e a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que passará a exigir, a partir de maio de 2025, a gestão dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, não são apenas marcos legais. São o reconhecimento, por vias institucionais, de algo que a ciência e a neuropsicologia organizacional vêm nos dizendo há anos: trabalhadores emocionalmente saudáveis produzem mais, criam melhor, cooperam com mais empatia e permanecem mais tempo nas organizações.

O custo do descuido

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente por conta de distúrbios emocionais como depressão e ansiedade, gerando perdas estimadas em US$ 1 trilhão por ano à economia global. Só no Brasil, o Ministério da Saúde aponta que cerca de 30% dos afastamentos por doenças ocupacionais têm origem em transtornos mentais.

Ignorar esse cenário deixou de ser apenas uma falha de liderança — passou a configurar, também, desalinhamento legal e estratégico.

A Ciência da Felicidade aplicada às corporações

A Ciência da Felicidade — campo interdisciplinar que combina psicologia positiva, neurociência, economia comportamental e antropologia — oferece um repertório robusto de práticas para o bem-estar intencional. Daniel Kahneman, Martin Seligman, Sonja Lyubomirsky e outros pesquisadores forneceram a base científica para se entender que emoções positivas frequentes, senso de pertencimento, propósito e engajamento cognitivo são elementos fundamentais para o florescimento humano.

Quando aplicada ao mundo corporativo, essa ciência propõe não apenas iniciativas isoladas de bem-estar, mas uma transformação cultural sustentável: um modelo no qual a felicidade dos colaboradores é um ativo estratégico tão mensurável quanto o ROI.

Um estudo longitudinal da Harvard Business Review revelou que empresas com altos índices de bem-estar dos colaboradores tiveram, em média, 3x mais crescimento de receita em comparação com concorrentes no mesmo período de 10 anos. Além disso, equipes com maior índice de bem-estar reportam 31% mais produtividade e 37% mais vendas, segundo dados da Gallup.

Felicidade como critério ESG

No cenário atual, marcado por pressões ESG (ambientais, sociais e de governança), a felicidade corporativa deixou de ser opcional. Ela agora é instrumental à reputação, ao compliance e ao valuation. Empresas que não estruturarem planos consistentes de apoio emocional aos seus colaboradores estarão sujeitas não apenas à obsolescência ética, mas a perdas tangíveis de competitividade.

E agora, o que fazer?

A nova NR-1 exigirá que empresas incluam, em seus Programas de Gerenciamento de Riscos (PGR), a avaliação de fatores psicossociais, como:

Excesso de cobrança

Clima tóxico

Falta de reconhecimento

Assédio moral e violência simbólica

Sobrecarga e falta de pausas regenerativas

Por outro lado, a Lei 14.831/2024 estimula a criação de comitês internos, campanhas educativas, linhas de apoio emocional e treinamentos de liderança consciente.

Mas, mais do que cumprir normas, trata-se de ressignificar o papel das organizações na vida das pessoas. Afinal, não é razoável imaginar produtividade em ambientes emocionalmente inseguros.

A empresa que floresce é aquela que permite florescimento

Em tempos de incertezas econômicas, transformações tecnológicas e tensões sociais, o novo luxo das corporações é o emocional coletivo. A cultura que valoriza a saúde mental, antes de tudo, valoriza o ser humano.

E como sempre digo: a felicidade não é ingênua. Ela é estratégica, urgente e profundamente transformadora.

*Sandra Teschner é especialista internacional em felicidade, fundadora do Instituto Happiness do Brasil e do Happiness Brasil Summit.

