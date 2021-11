FDC debate qual é o papel do Conselho de Administração na agenda ESG. Veja

Cada vez mais as empresas despertam para a realidade de que o ESG se tornou um imperativo para os negócios. E o Conselho de Administração é peça-chave para que esse tema seja de fato incorporado em uma agenda estratégica. “O papel do Conselho na agenda ESG” é o novo capítulo do e-book “Inovação o motor ESG”, que conta com a análise de pesquisadores da Fundação Dom Cabral (FDC) e especialistas convidados para discutirem qual o papel dos conselheiros, com ênfase nos independentes, em relação ao tema.

Além disso, o trabalho pretende identificar se, no momento de seleção de um conselheiro, as empresas valorizam, de fato, profissionais comprometidos com a agenda ESG.

Para marcar o lançamento do quinto capítulo do e-book, a FDC vai realizar um webinar na próxima terça-feira, 16, às 10h, com transmissão pelo canal da FDC no YouTube e pelo perfil no LinkedIn. A conversa será mediada pelo professor da FDC Dalton Sardenberg, que contará com a participação de Milton Nassau, executivo em Residência na FDC e conselheiro Administrativo da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), de Ângela Pêgas, sócia da Egon Zehnder e de Paulo Iserhard, conselheiro Independente na Irani Papel e Embalagem SA.

O trabalho faz parte do e-book inédito “Inovação, o motor ESG”, que será disponibilizado gratuitamente pela FDC. Na publicação, especialistas compartilham suas experiências e reflexões para este caminho que está diretamente relacionado à capacidade de inovação das empresas e quais os critérios ambientais, sociais e de governança servem de guia em suas jornadas. Com o patrocínio da Ambipar, banco BV, CESCON Barrieu e Julius Baer Family Office Brasil, a pesquisa resulta ainda em uma série de webinars.

O e-book

O trabalho é coordenado pelo professor da FDC Carlos Arruda e conta com a participação das pesquisadoras Erika Barcellos, Stephania Guimarães, do professor convidado e especialista em finanças e ESG da FDC, Carlos Braga, do professor e especialista em governança, Dalton Sardenberg, e do professor e diretor do Núcleo de Sustentabilidade, Heiko Spitzeck. Segundo o professor e diretor do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da FDC, Carlos Arruda, “o debate em torno dos temas que incorporam ESG são os motivadores da inovação nas organizações”.

Serão seis capítulos abordando conceitos técnicos que vão desde como diferenciar o conceito de ESG da sustentabilidade, até a indicação sobre o que o futuro reserva para a prática. O próximo lançamento vai propor uma reflexão para encerrar o trabalho e questionar como será “O futuro do ESG”, onde todos

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também