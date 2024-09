Fashiontech: o impacto da tecnologia no varejo de moda e como a Aramis Inc continuou a se adaptar

Por Richard Stad, CEO da Aramis Inc

O varejo é altamente mutável, isso não é nenhum segredo. Algumas premissas se mantêm ao longo do tempo, é claro, mas a adaptabilidade dentro desse setor é um princípio básico. Digo isso sob a perspectiva de liderança de uma companhia de quase 30 anos do varejo de moda masculina, mas, sobretudo, sob a perspectiva de um eterno curioso.

Então, antes de entrar nas especificidades da moda, na Aramis Inc, empresa na qual sou CEO, buscamos entender as macro mudanças no setor. Neste ano, por exemplo, a Minsait, empresa de transformação digital e TI do grupo espanhol Indra, divulgou o Informe Ascendant de Maturidade Digital que apontou que 20% das companhias de consumo e varejo já incluíram a inteligência artificial em suas estratégias de negócio. E este é um dado global.

Neste mesmo sentido, um estudo do Boston Consulting Group (BCG) realizado com 400 executivos de diferentes setores destacou que as varejistas que mais investem em inovação alcançam um retorno sobre o investimento (ROI) mais elevado. A ideia, a princípio, pode parecer óbvia, mas colocá-la em prática, diante de um dia a dia de uma grande empresa, é um processo complexo e, por muitas vezes, desacreditado.

A jornada da Aramis Inc

Nos últimos três anos, a Aramis Inc passou por uma transformação significativa. A companhia alcançou novos patamares, se tornou uma house of brands de moda masculina em 2022 e, hoje, conta com as marcas Aramis e Urban Performance. Naquela época, compreendemos que o crescimento sustentável só seria possível com um olhar voltado para a inovação, e desde então, a tecnologia se estabeleceu como um dos pilares fundamentais da nossa estratégia.

Nossa jornada tecnológica tem sido marcada por constantes aprendizados e evoluções: de 2021 até agora, aumentamos em oito vezes o investimento na área tecnologia e quintuplicamos o departamento com um time de colaboradores com competências em análise de dados e inteligência artificial.

Imagine o desafio: de um lado tínhamos a Aramis, uma marca consolidada no varejo masculino, com mais de 30 anos no mercado, passando por um recente rebranding que redefiniu todo o seu sortimento e sua comunicação visual e, do outro lado, a Urban Performance, uma marca nativa digital que nasceu em 2022, trazendo um conceito inédito para o varejo de moda masculina no Brasil, o Smart Wear.

Trabalhar com a inovação deixou de ser uma opção, tornou-se uma necessidade e, aos poucos, uma decisão estratégica. Em 2021, começamos a utilizar inteligência artificial para uma gestão de estoque mais eficiente. No ano seguinte, em 2022, investimos na criação de um data lake interno, essencial para a implementação de uma cultura Data Driven, ou seja, guiada por dados, e hoje, esse data lake integra informações de mais de um milhão de clientes em nossas lojas próprias, franquias e canais digitais, permitindo-nos criar modelos avançados de inteligência artificial.

Ao adotar uma cultura data-driven, nos tornamos mais ágeis e precisos nas nossas tomadas de decisões, respondendo melhor às mudanças de mercado e às necessidades dos clientes. E ainda era só o começo.

Diante de uma cultura data-driven

Chegamos a 2024 com uma análise de dados ainda mais refinada e uma agenda transformacional que tem impulsionado nossos negócios. Para o nosso site, levamos modelos de recomendação de produtos, que personalizam a experiência do cliente, além da implementação de uma plataforma de inbound marketing integrada a nossa plataforma de dados, que potencializa as nossas ações de atração e retenção de consumidores. Além disso, trabalhando a inovação de forma transversal internamente, desenvolvemos o Programa de Estágio Data Driven com o objetivo de formar futuros analistas de dados em diversas áreas da empresa.

A tecnologia, mais do que nunca, é o alicerce que sustenta o sucesso e a evolução das empresas no mundo moderno. Ela não apenas melhora a eficiência operacional, mas também possibilita uma compreensão mais profunda dos clientes, permitindo a criação de experiências personalizadas e enriquecedoras. Na Aramis Inc, reconhecemos que a tecnologia é essencial para manter a nossa relevância em um mercado de moda masculina cada vez mais competitivo. E, ao integrar ferramentas avançadas de análise de dados e inteligência artificial, estamos equipados para tomar decisões mais embasadas, aprimorar nosso atendimento e inovar constantemente.

É essa integração tecnológica que nos permite não apenas acompanhar o ritmo acelerado das mudanças no mercado, mas também liderar a transformação, garantindo que continuemos a oferecer o melhor para nossos clientes e parceiros. As ferramentas para o futuro precisam ser decididas no agora e a inovação é, sem dúvidas, o caminho.

