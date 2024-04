Como a inteligência artificial pode fazer a diferença na sua carreira?

Quando o assunto é IA (Inteligência Artificial), todos concordam que estamos diante da maior revolução dos últimos tempos. Observando as empresas e o cotidiano das pessoas, percebo que a integração da IA nas rotinas ainda não está totalmente consolidada.

Nas áreas de tecnologia, a IA já está sendo amplamente aplicada em plataformas de atendimento, desenvolvimento de software, identificação de erros, e análise de dados. Porém, nas áreas de negócios, a incorporação de soluções de IA ocorre em um ritmo mais lento.

Atualmente, utilizo duas ferramentas baseadas em IA que transformaram meu dia a dia profissional. A seguir, compartilho mais detalhes da minha experiência com elas e espero que possa ser útil no seu trabalho:

ChatMind

Esta ferramenta de criação de mapas mentais é extremamente útil para explorar ideias a partir de uma única palavra. Inserindo o termo “Geração Z”, por exemplo, o ChatMind gera mais de 50 subtemas conectados ao tema central, abordando desde expectativas futuras até características e preferências desse grupo, comunicação, desafios, preocupações e vários outros. É ideal para iniciar uma busca ou contextualizar um tema. O custo é de R$ 50,00 em um plano mensal, com descontos para assinaturas anuais.

ChatGPT:

Utilizo o ChatGPT para diversas tarefas, como aprimorar textos, e-mails, traduzir materiais com mais qualidade em comparação aos tradutores convencionais, elaborar ideias, preparar estruturas de apresentações, pesquisar temas, aprofundar conhecimentos, criar e analisar indicadores de performance e resumir artigos longos, entre outras funções. As respostas nem sempre são precisas, é necessário dedicar tempo para revisão e ajustes, mas o uso diário do ChatGPT permite economizar cerca de 20% do meu tempo de trabalho. A versão paga tem um custo mensal de R$ 100,00.

Como escrever os prompts?

Os prompts são as perguntas que você faz à IA. Aqui estão alguns pontos-chave para obter as melhores respostas possíveis:

Definição clara do objetivo: antes de tudo, esclareça o que você deseja alcançar com o prompt - o que pode variar desde gerar um texto, resolver um problema matemático ou criar uma imagem. Especificidade e detalhes: seja preciso em suas necessidades. Inclua todos os detalhes relevantes para direcionar a IA corretamente. Contexto adequado: forneça o contexto necessário para que a IA entenda completamente a demanda. Instruções passo a passo: para tarefas complexas, quebre o prompt em etapas claras. Uso de exemplos: inclua exemplos para ilustrar suas expectativas. O “prompt dos prompts”: pergunte ao ChatGPT “Sou um aprendiz entusiasta em criação de prompts para inteligência artificial e estou buscando aprimorar minhas habilidades. Você, um especialista com anos de experiência, pode me ajudar a analisar os prompts que eu criar, fornecendo feedback detalhado e abrangente? Estou particularmente interessado em desenvolver prompts para aplicações variadas, como geração de texto, solução de problemas matemáticos e criação de imagens. Para cada prompt que eu apresentar, gostaria que você considerasse os seguintes aspectos: clareza do objetivo, especificidade dos detalhes, adequação do contexto, estrutura lógica e completude das instruções. Por favor, avalie se os prompts estão bem formulados para orientar eficazmente a IA, identifique quaisquer ambiguidades ou falta de informações e sugira maneiras específicas de como eu poderia melhorar a formulação para alcançar resultados mais precisos e úteis. Minha meta é aprender com cada feedback para que eu possa criar prompts cada vez melhores e mais eficazes.

Ao incorporar o uso de ferramentas de inteligência artificial no seu cotidiano, você não apenas otimiza o tempo, mas também abre espaço para se dedicar a tarefas estratégicas mais significativas. Essas tecnologias, além de serem intuitivas e proporcionarem resultados imediatos, podem fortalecer sua relação com a equipe e catalisar o progresso da sua carreira. Espero que essa integração seja tão benéfica para você quanto tem sido na minha jornada profissional.