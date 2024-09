Colaborações entre marcas e artistas: confira 5 lançamentos de sneakers em setembro

O mercado de tênis está cheio de novidades neste mês, com lançamentos que unem estilo, tecnologia e sustentabilidade. Marcas como Veja e LIVE! apresentam o Condor 3, um tênis leve e sustentável, enquanto a New Balance lança o Action Bronson 1906R Medusa em parceria com o rapper Action Bronson.

A Converse celebra a nostalgia dos anos 90 com sua linha 90’s Sports, trazendo modelos confortáveis. Já a ASICS colabora com P. Andrade no lançamento do GEL-KAYANO 14, inspirado na natureza brasileira. Confira.

Veja

Veja e LIVE! apresentam o tênis Condor 3 (Divulgação/Divulgação)

Em parceria com a Veja, a LIVE! apresenta o tênis Condor 3 na cor areia náutico. Pesando apenas 287 gramas, o tênis de corrida oferece desempenho de alta qualidade graças ao amortecimento L-Foam, que utiliza 65% de látex natural, proporcionando conforto superior e proteção contra impactos. O solado, composto por 27% de borracha nativa da Amazônia, tem densidade ideal e formato anatômico para maior comodidade. Além disso, os detalhes de TPU (poliuretano termoplástico) e o suporte de calcanhar são fabricados com 100% de óleo de mamona, garantindo alta segurança e estabilidade para os pés.

O uso de materiais sustentáveis também aparecem nos cadarços feitos de poliéster reciclado e no forro e no cabedal, feitos em malha projetada mesh-engineered, o que proporciona maior resistência, maleabilidade e respirabilidade.

“A parceria com a VEJA é um passo natural em nossa trajetória, dado o alinhamento de valores em torno da sustentabilidade e da inovação. Acreditamos que o Condor 3, com sua cor exclusiva para a LIVE!, será um grande sucesso entre nossos consumidores, especialmente no crescente segmento masculino”, declara Joice Sens, diretora criativa e cofundadora da LIVE!.

O modelo estará disponível a partir de 16 de setembro em todas as lojas da rede LIVE! e no e-commerce oficial da marca, em edição limitada do tamanho 34 ao 44, por R$ 990.

New Balance

New Balance Action Bronson 1906R Medusa (Divulgação/Divulgação)

Em mais uma colaboração, a New Balance anuncia o novo Action Bronson 1906R Medusa. Unindo o estilo autêntico do artista multifacetado Action Bronson, com design e conforto da marca esportiva.

O New Balance x Action Bronson 1906R Medusa Azul se destaca pela sua cor azul vibrante com detalhes em preto e uma sola de borracha resistente. O modelo conta com uma parte superior em malha respirável e couro durável, para maior conforto e durabilidade, além do calcanhar de plástico para suporte adicional. No design, o icônico logotipo “N” e a marca “Baklava” nas línguas e palmilhas realçam a assinatura única da colaboração, mostrando a influência artística de Bronson e garantindo ao mesmo tempo um desempenho de alto nível.

Os novos pares contam também com uma bag especial limitada, reforçando a exclusividade da nova colaboração entre New Balance e Action Bronson.

O New Balance x Action Bronson 1906R Medusa está à venda no e-commerce, na loja física da New Balance no Conjunto Nacional e também em lojas especializadas pelo preço sugerido de R$ 1.399,99.

Converse

Converse: Rebound 90’s Sport Branco (Divulgação/Divulgação)

A Converse apresenta sua mais recente coleção, a linha 90's Sports, que celebra a estética esportiva icônica dos anos 90 com acréscimos de contemporaneidade. Ela traz uma combinação de tons neutros e detalhes nostálgicos, contemplando modelos que são clássicos atemporais, ideais para estilo e conforto no dia a dia.

O Pro Blaze Classic 90’s Sport Branco une o lado casual ao esportivo. Com a parte superior em material sintético e detalhes em camurça no cano alto, este modelo oferece um visual clássico que é fácil de combinar. A palmilha interna garante conforto ideal, enquanto as cores inspiradas nos estilos esportivos dos anos 90 trazem energia nostálgica. O icônico Star Chevron aparece na lateral do tênis, adicionando autenticidade ao design.

Outra opção da linha é o Pro Blaze Classic 90’s Sport Branco que, com estética semelhante, oferece uma versão de cano baixo para um visual versátil. Combina material sintético com uma palmilha interna confortável e tons que remetem aos anos 90, sendo completado pela Star Chevron lateral contrastante.

Para os amantes de um design mais robusto, o Converse Rebound 90’s Sport Branco é a escolha perfeita. Este tênis de cano médio apresenta uma parte superior em couro combinado com tecido de poliéster, oferecendo durabilidade e estilo. As cores e os detalhes, igualmente referentes aos anos 90, garantem um look clássico, enquanto a palmilha interna proporciona o máximo de bem-estar. Assim como os outros modelos da linha, o Rebound 90’s Sport também tem a Star Chevron na lateral, símbolo da identidade

Converse.

A série 90's Sports está disponível no e-commerce da Converse (converse.com.br) e em sua loja física no Shopping Cidade São Paulo.

Asics

ASICS e P. Andrade lançam GEL-KAYANO 14 (Divulgação/Divulgação)

A ASICS lança sua mais recente colaboração no segmento de sportstyle, dessa vez com a P. Andrade. A colaboração traz uma releitura do icônico modelo GEL-KAYANO 14, inspirado em um pequeno besouro da região amazônica, o Lamprocyphus Augustus.

Com mais de 30 anos de história, o GEL-KAYANO é reconhecido por um legado de estabilidade e conforto. Desenvolvido em 1993 pelo designer Toshikazu Kayano, o modelo, que leva o nome do seu criador, foi inspirado nas cascas de besouros, apresentando uma estrutura exoesquelética rígida, entressola de dupla densidade e um inovador design de língua (Mono-Tongue System).

De acordo com Pedro, integrar o DNA da P. Andrade à estética da ASICS foi um processo natural: “Quando nos foi dado o presente de trabalhar com o GEL-KAYANO 14, foi fácil incorporar nosso estilo ao modelo. Ele já possui uma estética contemporânea e sofisticada, com nuances não óbvias que se alinham perfeitamente ao que fazemos na P. Andrade.”

Segundo o estilista, a escolha do besouro como tema central surgiu durante uma pesquisa sobre animais brasileiros, com foco na fauna, flora e biomas. “O besouro foi uma descoberta inusitada dentro da nossa pesquisa. Os cientistas acreditam que é possível encontrar cristal fotônico ideal para manipular a luz visível, material necessário para criar computadores ópticos ultrarrápidos – que não existem ainda porque não conseguiram fabricar o cristal fotônico necessário”, complementa.

A inspiração do besouro também trouxe uma conexão única entre as cores metálicas do animal e o design do tênis - com seus tons metálicos de roxo e verde, resultou na criação de um novo GEL-KAYANO 14 furta cor, refletindo a beleza e a singularidade da natureza brasileira.

A coleção, que inclui t-shirts, duas calças e uma jaqueta, flerta com o esporte, mas é casual, rica em detalhes e histórias que se conectam ao tema central.

A nova versão do GEL-KAYANO está disponível no e-commerce de ambas as marcas e nos principais revendedores do mundo por R$ 1.199,99.

Adidas

Adidas: Ultraboost 5 (Divulgação/Divulgação)

A Adidas apresenta o novo Ultraboost 5, criado para aqueles que querem aproveitar melhor sua corrida. Para aqueles que buscam mais energia em suas corridas, a adidas projetou o Ultraboost 5, que usa uma entressola LIGHT BOOST reprojetada, com 9 mm a mais de espuma sob o calcanhar e o antepé, o que permite peso reduzido, maior amortecimento e 2% a mais de retorno de energia no antepé do que o Ultraboost Light 1.

A entressola repleta de Boost oferece maior capacidade de resposta e amortecimento no calcanhar e na transição, isso faz com que o pé do corredor retorne instantaneamente à sua forma original, permitindo que ele vá mais longe gastando a mesma quantidade de energia.

Além disso, o novo cabedal é feito com a tecnologia Primeknit adaptável, oferecendo adaptabilidade e ajuste aprimorado nas principais áreas, maximizando a respirabilidade sempre que possível para garantir que o pé esteja fresco a cada passo do caminho.

O Ultraboost 5 possui base branca e cinza com expressivas cores "Spark Orange" e "Lucid Pink".

Os novos modelos do Ultraboost 5 custam R$ 1.099,99 e estão disponíveis no site da Adidas e em lojas e varejistas selecionados.