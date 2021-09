Evento gratuito da FDC discute papel de empresa na pauta de ESG. Participe

Após abordar como a prática de ESG se diferencia da sustentabilidade e como ESG representa o olhar do mercado financeiro para a sustentabilidade, os acadêmicos e executivos que participam do projeto “Inovação o motor do ESG” se reúnem em um webinar gratuito, na quarta-feira, 8, das 10h às 12h, para discutir o papel das empresas na pauta ambiental do ESG. Este é o tema do terceiro capítulo do e-book disponibilizado gratuitamente pela Fundação Dom Cabral (FDC).

“As mudanças climáticas, o aquecimento global, a perda de biodiversidade, esgotamento de recursos naturais, tudo isto está em pauta. Com o crescimento da preocupação com o meio ambiente e com os impactos causados pelas ações do homem, tem se tornado essencial que as empresas desenvolvam suas atividades de forma ambientalmente sustentável”, afirma Carlos Arruda, professor na área de inovação e competitividade, diretor do núcleo de inovação e empreendedorismo da FDC e editor do terceiro capítulo do e-book, que participa do evento.

Para marcar o lançamento do trabalho, o professor da FDC receberá o CEO WayCarbon, Felipe Bittencourt, a superintendente de marketing, sustentabilidade, UX e CX do Banco BV, Claudia Furini, diretora de sustentabilidade da Ambipar, Onara Lima, e o secretário-adjunto de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Donnini Freire, em uma conversa virtual no próximo dia 8, às 10h. A transmissão será realizada pelo YouTube e LinkedIn da FDC.

Conteúdo

“O papel das empresas na pauta ambiental do ESG” é o tema do terceiro capítulo do e-book “Inovação o motor ESG”. Na publicação, especialistas compartilham suas experiências e reflexões para este caminho que está diretamente relacionado à capacidade de inovação das instituições e das empresas e quais os critérios ambientais, sociais e de governança servem de guia em suas jornadas. Com o patrocínio da Ambipar, Banco BV, Cescon Barrieu e Julius Baer Family Office Brasil, a pesquisa resulta ainda em uma série de webinars.

O e-book “Inovação o motor ESG” é coordenado pelo professor da FDC Carlos Arruda e conta com a participação das pesquisadoras Erika Barcellos, Stephania Guimarães, do professor convidado e especialista em finanças e ESG da FDC, Carlos Braga, do professor e especialista em governança, Dalton Sardenberg e do professor e diretor do núcleo de sustentabilidade, Heiko Spitzeck.

Serão seis capítulos abordando conceitos técnicos que vão desde como diferenciar o conceito de ESG da sustentabilidade até a indicação sobre o que o futuro reserva para a prática. Os próximos lançamentos trarão discussões como “Práticas de inovação em aspectos sociais”, por Stephania Guimarães; “Práticas de inovação em aspectos da governança”, editado por Dalton Sardenberg; e a reflexão de encerramento sobre como será “O futuro do ESG”, onde todos os professores e pesquisadores envolvidos trazem suas análises sobre o tema.

