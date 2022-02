Esta HRTech cresceu 200% em 2021 ajudando empresas a serem diversas

Por Bússola

A Jobecam, HRTech do setor de recrutamento, seleção e D&I, há seis anos vem tornando os processos seletivos mais diversos, acessíveis e eficientes com tecnologia de vídeo e entrevista às cegas. Em 2021, a HRTech cresceu em 200% em toda a empresa, refletindo a força do debate contra o preconceito nas seleções e recrutamentos.

A plataforma desenvolvida pela startup aumenta em cerca de 70% a diversidade nas contratações e otimiza o processo em mais de 80%, economizando tempo e dinheiro, tanto para as pessoas candidatas, como recrutadores. As entrevistas são realizadas com total sigilo da voz e aparência dos talentos, uma vez que focam totalmente nas reais habilidades, diminuindo qualquer percepção inconsciente.

“Muitas vezes criamos percepções prévias sobre determinados grupos sociais com os quais já tivemos algum contato ou experiência na vida. Essa interpretação cria barreiras importantes em diversas situações e também na hora de realizar uma entrevista de emprego”, afirma Cammila Yochabell, CEO da Jobecam.

Novos diálogos e o respeito a questões raciais, de sexualidade, gênero, faixa etária e classe social têm evoluído de forma gradual. Para a CEO, as empresas estão com o olhar mais atento às questões de inclusão e políticas afirmativas. Pessoas do gênero feminino, negros, LGBTQIA+, PCD (Pessoa com deficiência) e imigrantes tiveram destaque no banco de talentos em empresas de varejo, bebidas e setor jurídico, mostra o ranking sobre as candidaturas de 2021 da própria HRTech.

A CEO comemora o avanço das empresas quanto à diversidade e inclusão no quadro de colaboradores. “Com um espaço habitado por diferentes perfis de profissionais, você terá um ambiente mais saudável e criativo. Além da maior relevância no mercado e, claro, funcionários mais felizes e realizados”, diz Yochabell.

Para 2022, a perspectiva é que a Jobecam atinja 300% de crescimento, contra o ano de 2021.

