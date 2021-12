Está em busca de um imóvel ideal para o seu bolso? A Apê11 te ajuda!

Uma nova ferramenta gratuita de busca lançada pela startup Apê11 se propõe a auxiliar os clientes a estimar o valor total da casa ou apartamento que podem efetivamente adquirir. Chamada de “Imóvel Ideal para o seu Bolso”, ela recebe como entrada os dados de renda mensal do interessado, e quanto ele guardou em economias, tanto em reserva financeira pessoal quanto em FGTS, e mostra quais os imóveis ele consegue comprar com esse valor.

Até a última semana, mil interessados experimentaram a ferramenta. Destes, 40,7% informaram dispor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como parte dos recursos usados para a potencial compra. A média de valor disponível na conta é de 31.200 reais.

Na hora de mostrar os resultados, a ferramenta traz o valor potencial do imóvel ideal tanto para imóveis em construção quanto para os prontos. Além disso, também há a projeção simulada das parcelas do financiamento.

Estes valores são indicativos. Ou seja, eles podem mudar a depender das condições de crédito do comprador e das políticas comerciais do proprietário do imóvel. Apesar disso, os resultados já dão uma base de planejamento para quem está interessado em adquirir a casa própria.

