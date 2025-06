Esses dois pontos de atenção podem gerar vantagem competitiva para clínicas de vacinação

Ninguém quer lembrar do que a pandemia de covid-19 fez com o mundo, mas para o setor de vacinas o saldo até que foi positivo. Segundo pesquisa do Ibope, encomendada pela Pfizer, 27% dos brasileiros passaram a dar mais importância para a imunização.

No cenário global, o mercado das vacinas obteve avaliações de valor na casa dos US$ 87,75 bilhões em 2024. As projeções mais otimistas registram US$ 151,96 bilhões até 2033, com taxa de crescimento anual (CAGR) de 7,8% a até 9,12%.

Com o visível aquecimento deste mercado, o setor privado de vacinação está colocando energia em alguns pontos específicos das operações:

Atendimento personalizado e familiar

“Farmácias tendem a atrair o público adulto. Já as clínicas têm a oportunidade de oferecer uma jornada mais completa, com acolhimento e foco em toda a família”, conta André Almeida, head da Tecnocold, empresa do ecossistema Viveo especializada em logística de vacinas.

O especialista observa que novas clínicas e franquias de vacinação estão surgindo como resposta ao aquecimento do mercado. Estas empresas competem diretamente com redes de farmácia e laboratórios de análises clínicas já estabelecidos.

Para se destacar, o investimento em atendimento personalizado e familiar pode se tornar um diferencial competitivo relevante

Logística como pilar estratégico

Com a sofisticação do portfólio de vacinas — muitas delas com condições específicas de armazenamento e transporte — a infraestrutura logística passou a ser um componente central da estratégia de expansão das clínicas.

O especialista da Tecnocold cita ações tomadas pela própria empresa e que recomenda a outras. Entre elas, o investimento em centro de distribuição e a obtenção da maior câmara fria do mercado nacional foram chave.

A empresa também inaugurou recentemente uma nova unidade em Brasília para ampliar sua capilaridade e reduzir o tempo de entrega em regiões estratégicas.

“Nosso modelo está baseado em três pilares: centros de distribuição, inovação e capilaridade. O suporte logístico é o que permite que as clínicas operem com segurança e margem para crescer”, conclui o executivo.

