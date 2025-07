Butantan recebe autorização da Anvisa para iniciar teste de vacina contra gripe aviária

O Instituto Butantan recebeu nesta terça-feira, 1º, a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para dar início aos testes de vacinação contra a gripe aviária (H5N8). A aprovação do imunizante era aguardada há quase 10 meses.

O estudo será feito em 700 voluntários, sendo 70 pessoas de 18 a 59 anos. Havendo uma resposta positiva, serão incluídos para o teste mais 280 pessoas, com foco entre idosos de 60 anos ou mais.

Esper Kallás, diretor do Butantan, afirmou que poderão ser produzidas mais de 30 milhões de doses caso haja uma resposta positiva da primeira fase do teste da vacina, que contará com duas doses aplicadas em um intervalo de 21 dias.

O desenvolvimento da vacina foi feito a partir de uma cepa do vírus H5N8 enviada pelo órgão de controle sanitário dos EUA (CDC). O imunizante já foi testado em fase pré-clínica, com resultados avaliados como seguros e promissores.

A alta taxa de letalidade, que pode chegar a 50% em humanos, e as mutações recentes possibilitaram ao vírus contaminar tanto bovinos quanto indivíduos que tiveram contato com esses animais, e esse cenário tem acendido o alerta entre pesquisadores ao redor do mundo.