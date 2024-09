Enel São Paulo muda visual da conta de energia para facilitar compreensão dos consumidores; veja

Foi a geladeira nova? Ou será que a conta veio alta por causa do chuveiro? A Enel Distribuição São Paulo ouviu as principais queixas dos consumidores que não entendem sua conta de luz e, a partir deste mês, vai ficar mais fácil compreender as principais informações da cobrança.

A empresa acaba de oficializar a mudança na composição de elementos visuais, informações e gráficos – o chamado “layout” da conta de energia.

A nova versão do layout visa facilitar o entendimento das principais informações sobre consumo, auxiliando o consumidor a melhor gerir os seus gastos.

“Um dos exemplos é o aviso de conta vencida (sem pagamento) do mês anterior. Antes, a informação ficava bem na parte de baixo da conta, mas após pesquisa realizada com os clientes, foi feita a mudança para o topo e em destaque”, explica Tatiana Celani, responsável pelo setor de Felicidade do Cliente da Enel Brasil.

Principais mudanças da conta antiga para a nova

Agora, as informações prioritárias estão em destaque no topo da fatura. Este trecho da conta contém avisos sobre atrasos, possíveis cortes de energia por falta de pagamento e outras informações de interesse do cliente.

A empresa também ressalta:

Permanência de um campo reservado QR Code para pagamento via PIX

O boleto bancário que compõe a fatura está em tamanho menor.

“As mudanças refletem parte do nosso esforço contínuo para melhorar o relacionamento com o cliente. Queremos que a fatura seja cada vez mais uma ferramenta de gestão, não apenas do consumo mensal de energia, mas desse relacionamento como um todo”, diz André Oswaldo, diretor de Mercado na Enel Distribuição São Paulo.

A conta nova vale para todo mundo?

Nos próximos meses, o novo modelo também será adotado na área de concessão dos estados do Rio de Janeiro e do Ceará.

Por enquanto, a nova conta será entregue durante a visita mensal do leiturista, na versão impressa. No futuro, a distribuidora pretende replicá-la na versão online para ser enviada por e-mail.

Para quem preferir conferir as informações online, basta acessar a ferramenta “Entenda sua Conta”, no site ou no app da Enel, que permite fazer comparações da fatura do mês com as anteriores e analisar cada componente, como consumo diário, dias de leitura, encargos, entre outras informações.

Enel Brasil e CICC promovem primeiro simulado conjunto em SP para prevenção e gestão de emergências

A Enel Brasil e Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) do Estado de São Paulo organizaram, nos dias 4 e 5 de setembro, um simulado para promover a prevenção e o constante aprimoramento na gestão de emergências relacionadas às mudanças climáticas.

O evento contou com a participação de instituições, forças policiais e concessionárias que atuam na cidade de São Paulo.

Esta iniciativa surge no âmbito da colaboração entre o CICC e a Enel Brasil. O fortalecimento dessa relação permitiu, pela primeira vez, envolver diversos órgãos públicos, forças policiais e empresas privadas em um único evento.

Foi possível testar a sinergia e a colaboração entre todos os atores geralmente envolvidos em situações de emergência na cidade.

