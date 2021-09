Empresas de Quebec recrutam brasileiros para mais de 200 vagas no Canadá

A agência Québec International promove mais uma iniciativa de recrutamento virtual de trabalhadores Journées Québec Amérique Latine. O objetivo é preencher mais de 200 vagas de emprego nas áreas de tecnologia da informação, saúde, indústria e manufatura em empresas da província do Quebec, no Canadá. As inscrições são gratuitas e vão até 27 de setembro. Trata-se de uma iniciativa organizada em parceria com o Ministério da Imigração, Francização e Integração (MIFI) e a Corporação de Desenvolvimento Econômico de Drummondville (SDED).

Mais de 50 companhias estão em busca de profissionais qualificados, para ocupar cargos como enfermeiros, programadores, desenvolvedores, engenheiros de automatização industrial, gesseiros, eletromecânicos, operadores de máquinas, soldadores, mecânicos industriais, entre outros.

“Os brasileiros são os mais desejados pelas empresas locais, justamente pela competência e facilidade de adaptação à cultura quebequense”, declara a diretora de mobilidade internacional da agência, Sara Tapia. Ela destaca também que este é o maior número de empresas que participam de uma iniciativa de recrutamento na América Latina.

Os interessados podem consultar as informações sobre as vagas de emprego em português, no site Quebec na Cabeça. Eles serão direcionados à plataforma das Journées Québec, onde poderão criar um perfil e se candidatar à vaga desejada.

As entrevistas com os gestores das empresas acontecerão entre os dias 25 de outubro e 5 de novembro. Os candidatos selecionados receberão o convite por e-mail. Se recrutado, o profissional assinará um contrato de trabalho temporário, que pode variar de um a três anos de duração. Nesse período, é possível realizar cursos online de francês gratuitos, disponibilizados pelo Ministério da Imigração, Francização e Integração.

Algumas vagas de emprego exigem no mínimo dois anos de experiência profissional, formação acadêmica na área e um bom nível de conhecimento do idioma francês, que é a língua oficial do Quebec. A plataforma Quebec na Cabeça especifica os requisitos para cada função e oferece diversas informações relevantes para quem quer preparar um projeto de imigração para a região. Além disso, para facilitar o processo de candidatura na plataforma, vários plantões de dúvidas serão disponibilizados para os candidatos no dia 2 de setembro. A inscrição é gratuita.

A província do Quebec destaca-se pela qualidade de vida, segurança e tolerância em relação à diversidade cultural. A cidade de Quebec é o segundo maior polo econômico da província homônima e o sétimo do Canadá. Ostenta uma das menores taxas de desemprego nos últimos dez anos (4,8%).

