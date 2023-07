ESPM e Infracommerce lançam curso voltado para profissionais do e-commerce

Com as mudanças de comportamento dos consumidores e avanço das novas tecnologias, transformações significativas estão moldando o mercado e a forma como as marcas se conectam com seus públicos. Para refletir sobre as novas tendências, a ESPM se uniu em uma parceria inédita com a Infracommerce, empresa líder em full commerce na América Latina, e lançou seu novo curso “Gestão de Omni Trade Marketing 5.0”.

Além de profissionais e professores das duas instituições curadoras, os alunos acompanharão palestras com líderes de gigantes do setor, como VTEX e E-cross. O objetivo é trazer para a sala de aula o que há de mais atual no mercado varejista e abordar como pensam as empresas que lideram o segmento.

O curso é voltado principalmente para profissionais que já atuam no e-commerce e buscam migrar para áreas mais táticas e estratégicas, o curso também é pensado para empreendedores e empresários que buscam soluções digitais para seus negócios.

Como será o curso?

Ao todo, serão dez encontros com foco aprofundado na jornada do novo “consumidor 5.0”. Profissionais renomados da Infracommerce e do mercado estão no corpo docente, como Luiz Pavão (co-founder e Advisor da Infracommerce) e Helena Costa (diretora de Customer Success na Infracommerce), ambos curadores do projeto ao lado do professor MBA/Pós da ESPM, Rodrigo Giudicissi (head do Canal E-commerce da América do Sul na Kärcher).

Kai Schoppen (CEO Global), Bento Ribeiro (CTO) e Carol Sampaio (VP de Intra.tech), executivos da Infracommerce, participarão como palestrantes convidados para algumas aulas específicas ao longo do curso.

Para Helena Costa, as aulas contarão com o que há de mais atual no mercado: “É uma oportunidade de contribuir com os profissionais que estão emergindo em um novo cenário do mercado. Vai ser um enorme prazer levar a nossa experiência, construída ao lado de grandes marcas do varejo e da indústria”.

Para Pavão, um dos curadores do curso, os alunos serão conectados com conteúdos que os colocarão à frente no mercado: “Reunimos uma grade com conteúdos, professores e palestrantes extremamente qualificados para atualizar os profissionais que estão liderando e conduzindo as mudanças do mercado. Ao longo desses encontros, vamos intercalar teoria e cases que vão formar mentes ainda mais estratégicas para o presente e futuro”.

As aulas serão ministradas às segundas e terças, no período noturno, e poderão ser acompanhadas de forma presencial ou online, em aulas ao vivo. Ao todo, serão 30 horas de curso, que começa no próximo dia 31 de julho e vai até 29 de agosto. Para os interessados, as inscrições devem ser feitas por meio do site da instituição, onde também é possível extrair mais informações.

