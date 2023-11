Liga universitária aproxima estudantes de negócios a grandes líderes do agronegócio

Como forma de promover discussões atuais do setor do agronegócio entre estudantes de negócios e os empresários à frente de grandes empresas do ramo, começou ontem em São Paulo (7/11) o Agro Conecta, evento realizado no Ibmec-SP e organizado pela Liga Estudantil AgroIbmec.

O primeiro dia contou com a presença do presidente do Conselho de Administração da Cosan, Rubens Ometto Silveira Mello, do CEO da Cosan, Luis Henrique Guimarães e do CEO da Santa Colomba, Miguel Prado, que abordaram temas como transição energética, descarbonização, a contribuição da nova geração para o agronegócio e oportunidades que podem ser exploradas no Brasil. Na plateia estavam acadêmicos, profissionais de diversos setores e estudantes universitários.

O agronegócio é o principal setor que movimenta a economia do país, com estimativa de representar 24,4% do PIB do brasileiro deste ano, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). O setor progride exponencialmente, e hoje o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo.

"O agronegócio é um importante motor para o desenvolvimento e conta com um mercado em expansão cheio de soluções que possibilitam um desempenho cada vez mais próspero. Portanto, devemos unir ao máximo os jovens universitários às grandes empresas, para debater sobre as tendências e as dificuldades do setor para a futura geração do agronegócio brasileiro”, explica Lucas Gonçalves Reis, Presidente do AgroIbmec e estudante do 4º período de administração, no Ibmec.

Vantagens do Brasil

Ometto e Guimarães, da Cosan, abordaram a necessidade do agronegócio para o crescimento econômico e a importância deste setor na transição energética. “A transição é lenta, mas o Brasil possui grandes vantagens competitivas e comparativas que auxiliam esse processo e é para isso que devemos olhar.

O país pode ser uma grande potência verde no mundo”, afirmou Guimarães. Para Ometto, o futuro do planeta está nas mãos de jovens talentos. O empresário disse aos estudantes: “Vocês têm dentro de si o conceito de energia limpa. Essa é a geração que mais se preocupa com a sustentabilidade e as consequências das mudanças climáticas para o planeta”.

Pedro Berlinck, diretor de Sucroenergético da AgroIbmec e estudante do 3º período de administração, destaca que sua geração possui uma grande preocupação com o meio ambiente, com a transição energética, com o jeito como o agronegócio é feito e com o mundo que vivemos hoje. “Pesquisas, desenvolvimento e uma verdadeira revolução no jeito de guiar os negócios são as principais contribuições que a minha geração pode trazer”, disse.

Miguel Prado, da Santa Colomba, contou a sua trajetória de maneira inspiradora, dizendo como transformou poucos hectares de terra em uma das maiores plantações de cacau do Brasil. “O Brasil tem potencial de ser líder em qualquer commoditie que ele produz. São poucas as que não estamos liderando”, afirmou.

Para os líderes da AgroIbmec, o futuro do agronegócio brasileiro está relacionado em ser reconhecido como exemplo de produzir com sustentabilidade. "Já temos muitas inovações no setor e precisamos trabalhar melhor na comunicação disso”, afirmou Pedro.

Mesmo com toda a sua evolução, o agronegócio ainda desperta pouca atenção da nova geração de profissionais que estão em formação nos cursos de negócios. Desse modo, aproximar jovens e educadores a grandes empresários e as oportunidades que o setor oferece é importante para o futuro do país. Se depender desses estudantes engajados, isso será possível. A AgroIbmec trabalha em parceria com ligas de outras instituições, como Agroinsper, Agroliga FGV, Agromack, Ibgreen, Agroespm e Agrolink.

O evento no Ibmec continua hoje, das 18h às 20h, com outros grandes nomes do agronegócio brasileiro: o sócio da XP Pedro Freitas, a head de ESG e VP do Instituto Agrogalaxy, Mônica Alcântara e o CEO da Radar, Pedro Pontes.

