Maxipark faz sucessão, sem deixar de reverenciar o passado

Após mais de três décadas de construção de um legado, baseado na promoção de boas práticas no mercado de facilities, a Maxipark, que é especialista em soluções de gestão de estacionamentos, anunciou a conclusão do processo de sucessão da empresa. Entre as primeiras iniciativas da nova gestão, o rebranding marca o atual momento, com uma visão próspera para a expansão dos negócios.

Fazer a primeira sucessão em uma empresa familiar não é tarefa fácil. Ela exige desprendimento de quem sai e coragem de quem assume a responsabilidade. Mas esse caminho pode ser suavizado se os dois lados se prepararem e se ajudarem mutuamente.

Foi com isso em mente que a Maxipark, ao completar 35 anos, fez a passagem de bastão. Os fundadores Paulo Frascino e Sandra Frascino passaram a ocupar as cadeiras do Conselho Consultivo. Quem assumiu a presidência foi o antigo diretor financeiro Rafael Lage. Enquanto isso, Natalia Frascino, também membro do conselho familiar e head de Marketing e Relacionamento, já se prepara para o Conselho Executivo, que terá o objetivo de apoiar o CEO na condução da companhia, além de ficar à frente da governança corporativa.

Passando o bastão

O primeiro passo para que o processo sucessório acontecesse de maneira natural e equilibrada foi a preparação feita através de cursos da Fundação Dom Cabral (FDC), grupos estruturados de conselheiros de empresas e mentorias específicas.

“A geração fundadora se antecipou. Eles se prepararam, guiaram a formação dos herdeiros e prepararam a empresa estruturalmente para essa transição. Quem está assumindo agora já trabalhava ativamente na empresa, conhecia os detalhes da operação e teve liberdade para se dedicar à sua vocação e desenvolver as suas habilidades específicas”, explica Lage.

“Alguns fenômenos mercadológicos, como a entrada em vigor da Lei Seca, a chegada da Uber e a pandemia atingiram em cheio não só o nosso negócio, mas quase todos os setores. Isso nos fez remodelar produtos, inovar em soluções. Tivemos que nos reinventar e sabemos que daqui pra frente será sempre assim. Vivemos em um ambiente mutável, muito diferente de tudo o que experimentamos até aqui”, destaca o novo CEO.

“Vivemos um momento histórico para o mundo e para a empresa. Para nós, como membros da família, participar dessa reorganização da gestão da Maxipark é muito motivador. Era muito natural ter os fundadores aqui e hoje temos a responsabilidade de ocupar essas cadeiras com a mesma dedicação, honrando o que eles fizeram e indo além. Por isso criamos e fortalecemos a cada dia a nossa estrutura de governança corporativa”, conta a head de Marketing e Relacionamento.

Nova marca e planos de expansão

Para simbolizar esse novo momento, a Maxipark ganhou uma marca nova. O processo de rebranding exigiu compreensão sobre o que trouxe a empresa até completar três décadas e meia de mercado e o que vai levá-la a continuar entregando aos clientes um serviço que atenda as necessidades e expectativas do seu tempo e, assim, se manter em constante evolução e crescimento.

“Mudar – quase que totalmente – uma marca de 35 anos, foi um grande desafio. Era preciso inovar, mas sem perder o nosso DNA. Nos reinventar, sem esquecer o legado criado ao longo dos anos. Mudamos as cores, o ícone e fomos além. Evoluímos para uma plataforma multisserviços de estacionamento, com o objetivo de apoiar a mobilidade das pessoas e empresas, tornando suas rotinas mais práticas e colaborando com a qualidade de vida nas cidades. Uma Maxipark mais moderna e tecnológica, sem perder sua essência humana. Somos uma das maiores empresas do setor, a única 100% nacional e isso é um valor e um orgulho para nós”, pontua Natália.

E o futuro, pelo menos para os novos gestores, já começou. Atualmente a Maxipark está presente em seis estados, atende dois milhões de veículos por mês, administrando 32 mil vagas distribuídas em 120 operações. A meta é dobrar o faturamento até 2026. Os principais investimentos serão em tecnologia e plataformas/app que facilitem o uso dos estacionamentos pelos clientes. E, para isso, o número de colaboradores deve saltar dos atuais 800 para cerca de mil profissionais, espalhados por dez estados.

O objetivo é oferecer aos parceiros ainda mais alternativas para gerar receitas, potencializar e aprimorar seu atendimento, intensificando o conceito de plataforma de multiserviços.

“Estamos incorporando recursos e soluções, como carregadores elétricos, áreas para self storages e espaços de locação customizada, entre outros, que além de atraírem novos modelos de negócios, também atendem às necessidades exclusivas e atuais dos consumidores – revolucionando a experiência de estacionar. A nossa maior concentração de segmento está na área de saúde, nicho no qual nos especializamos, fornecendo prestação de mão de obra altamente treinada e qualificada. Somos o primeiro rosto, a primeira impressão que o nosso cliente passa para o cliente dele. Então, a nossa missão é receber as pessoas, acolhê-las em muitos casos. O nosso negócio não é simplesmente estacionar um carro com segurança. O nosso negócio é cuidar bem de gente”, completa o novo Head da Maxipark.

