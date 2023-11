Cristiano Zanetta: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro

Por Cristiano Zanetta*

Certamente, você já se deparou com a metáfora "Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro", considerada por alguns como o "segredo da vida". No entanto, como em toda metáfora, o significado desta não necessariamente se alinha diretamente com o contexto proposto, e vai muito além do óbvio. O propósito intrínseco a esse quadro e como ele pode aprimorar suas habilidades de liderança são aspectos que exploraremos mais profundamente.

Essa metáfora sugere mais do que simplesmente uma sequência de ações a serem realizadas ao longo da vida. Ela aponta para a essência das experiências significativas e das realizações pessoais, cujas reverberações se estendem para além do âmbito pessoal, impactando diretamente as qualidades que definem um líder eficaz.

Plantar uma árvore: conectando-se com a vida interior e a natureza

O ato de “plantar uma árvore” é um compromisso com o ciclo de vida, uma compreensão profunda de que o crescimento individual requer raízes fortes e superação das adversidades. Assim como uma árvore precisa enfrentar a escuridão antes de emergir, nossa jornada para a felicidade muitas vezes envolve desafios e momentos difíceis. Plantar uma árvore, na verdade, simboliza cuidar da natureza e, por extensão, cuidar de nós mesmos. Regar essa árvore diariamente envolve cultivar empatia e gratidão pelas pequenas maravilhas da vida que nos cercam.

Da mesma forma, podemos equiparar a relação entre um líder e sua equipe ao ato de "plantar uma árvore". Nesse cenário, o líder age como um catalisador para o desenvolvimento, criando um ambiente propício ao crescimento e à superação de desafios. Essa abordagem reflete não apenas a percepção do líder sobre as necessidades de sua equipe, mas também sua habilidade de criar um ambiente propício para o desenvolvimento conjunto.

Ter um filho: o amor incondicional

Ter um filho transcende a biologia; é um ato de amar profundamente. Cuidar de alguém, seja humano ou outra forma de vida, proporciona a experiência única de dar a própria vida em prol de outro. A entrega incondicional é a essência do amor verdadeiro. À medida que nos conectamos com essa expressão de cuidado, descobrimos uma fonte inesgotável de amor.

Um líder que incorpora essas características cria um ambiente de trabalho que valoriza o bem-estar e o desenvolvimento pessoal de cada membro da equipe. A entrega incondicional, se traduz na dedicação do líder em apoiar e inspirar sua equipe, promovendo um senso de pertencimento e propósito.

Escrever um livro: Narrando uma vida com significado

A ideia de escrever um livro pode parecer inatingível para muitos, mas a essência está em viver uma vida que mereça ser narrada. Cada um de nós é autor de uma biografia única, e a chave está em tornar nossa história impactante e significativa. Nossa existência deve ser enriquecida por experiências relevantes, jornadas que não apenas vivemos, mas que merecem ser contadas. Recusar-se a estagnar em um único capítulo implica na construção de uma narrativa inspiradora, capaz de deixar uma marca duradoura e motivar aqueles que lerão a sua história no futuro.

Assim como um autor deve propor uma narrativa cativante ao leitor, um líder desempenha o papel de moldar uma história inspiradora para sua equipe. Ao compartilhar experiências vividas e lições aprendidas, o líder não apenas oferece orientação prática, mas também incita a equipe a enfrentar desafios, contribuindo para a construção de uma narrativa mais impactante na vida de cada um. A habilidade de “narrar uma vida com significado” reflete-se na capacidade do líder de comunicar uma visão clara e inspiradora, servindo como catalisador para motivar a equipe na construção de um futuro coletivo com propósito.

À medida que exploramos a metáfora de plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, percebemos que essas experiências são entrelaçadas de maneira única, proporcionando um propósito profundo e duradouro. A capacidade de enxergar além das ações superficiais e compreender o propósito intrínseco não apenas dá significado à vida, mas também se reflete na abordagem estratégica e consciente na tomada de decisões.

No âmbito organizacional, o propósito de uma empresa transcende a simples oferta de um ambiente saudável para colaboradores ou a disponibilização de produtos de qualidade. Embora esses elementos sejam fundamentais, o propósito conecta-se à essência da marca, proporcionando motivação e inspiração a todos envolvidos. Isso não apenas impulsiona o crescimento da empresa, mas cria um senso de comunidade em torno de objetivos compartilhados.

A pesquisa da PPI Brasil 2021, conduzida pela InPress Porter Novelli em parceria com o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (IBPAD), evidencia a importância do propósito corporativo. Os dados revelam que 90% dos consumidores confiam mais em empresas com propósito claro, indicando que a confiança do consumidor está intrinsecamente ligada à autenticidade e à demonstração de um propósito significativo. Essa pesquisa não apenas destaca a confiança do consumidor, mas também fornece uma avaliação abrangente da reputação das corporações, oferecendo insights valiosos sobre como o propósito influencia o comportamento das pessoas quando se trata de consumir um produto ou serviço.

A metáfora, portanto, é mais do que um simples roteiro para a vida, mas sim um guia para a construção de significados e propósitos duradouros. Ela vai além das fronteiras entre as esferas pessoal, profissional e de consumo, guiando indivíduos em diferentes fases da vida, orientando colaboradores na busca de realizações no ambiente de trabalho e influenciando a relação dos consumidores com uma marca.

*Cristiano Zanetta é empresário, palestrante TED, filantropo reconhecido pela Warner Bros e autor do livro "A Ciência do Batman".

