G4 Educação investirá R$ 6 milhões em favelas brasileiras em parceria com a ONG Gerando Falcões

O G4 Educação, edtech com foco em educação executiva, tem como missão transformar a realidade econômica e social do Brasil gerando empregos através de seus alunos. Com esse objetivo, criou o evento G4 CEO Edition, que terá toda renda revertida para a ONG Gerando Falcões, ecossistema de desenvolvimento social que acelera o poder de impacto de líderes de favelas através de esporte, cultura, qualificação profissional, desenvolvimento econômico e cidadania, com um sonho em comum: colocar a pobreza das favelas no museu.

O evento, marcado para o dia 25 de outubro, terá a presença dos 120 principais CEOs do país, que vão discutir as melhores estratégias de gestão de suas respectivas empresas e compartilhar perspectivas sobre o cenário econômico futuro.

Todas as cotas de patrocínio e vagas vendidas vão gerar R$6 milhões e serão revertidas para o projeto Favela 3D (digital, digna e desenvolvida), conceito de intervenção social e urbanística para interromper o ciclo de pobreza, trazendo dignidade para os moradores das áreas beneficiadas.

Edu Lyra, CEO e Fundador da Gerando Falcões, destaca a importância de parcerias como essa: "Não podemos mudar o passado, mas construir um futuro melhor está nas nossas mãos. O contrário da pobreza não é riqueza, é dignidade. A partir das parcerias da Gerando Falcões com empresas privadas, públicas e com o envolvimento da sociedade em si, conseguimos trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população mais necessitada e seguir na luta para erradicação da pobreza do país”.

“O Favela 3D é um exemplo brilhante de como podemos usar a inovação e a colaboração para criar mudanças positivas e duradouras nas comunidades”, comenta Tallis Gomes, fundador do G4 Educação. “Acreditamos que investir na favela é investir no Brasil, e estamos muito animados em angariar fundos para esse projeto revolucionário”, finaliza.

Entre os mentores confirmados no G4 CEO Edition estão:

Carlos Brito, CEO da Belron

Paulo Kakinoff, CEO da Gol e Audi

Luiz Carlos Trabuco, Presidente do Conselho de Administração do Banco Bradesco

Kondzilla, Fundador do Kondzilla Records e dono do maior canal do Youtube no Brasil

Patricia Calfat, Diretora do Youtube na América Latina

Tallis Gomes, Fundador, Mentor e Presidente do G4 Educação

Alfredo Soares, Sócio-fundador e Mentor do G4 Educação

Bruno Nardon, Sócio-fundador e Mentor do G4 Educação

Edu Lyra, Fundador e CEO do Instituto Gerando Falcões

Serviço



G4 CEO Edition

Data: 25/10/2023

Horário: dia todo

Local: R. Olimpíadas, 205 - Vila Olímpia