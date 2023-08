Dia dos Pais: eles empreendem para deixar um mundo melhor para os filhos

Assim como gerir uma empresa, ser um pai presente também é um desafio no qual se aprende com erros e acertos, mas que pode ser impulsionado levando em conta um objetivo maior. No mundo dos negócios, o que não faltam são exemplos de pais que conciliam a paternidade com funções de liderança em empresas, muitas vezes inspirados pelos filhos, pensando no futuro deles e como querem um mundo melhor para as próximas gerações.

Chegando perto do Dia dos Pais, conheça algumas lideranças masculinas que são pais e que estão fazendo a diferença e se destacando em startups que trabalham com propósito:

Lucas Warth, CFO da Linus

Pai de primeira viagem do bebê Joaquim de apenas um 1 ano, Lucas decidiu deixar um cargo de gestão em um grande varejista onde atuou por mais de nove anos para aceitar uma nova oportunidade, trabalhar com uma empresa de moda sustentável, pensando em ajudar a construir um mundo melhor para Joaquim.

"Hoje, minha jornada é guiada pelo propósito de assegurar momentos valiosos ao lado do meu filho. Não são as horas passadas no escritório que definem minha produtividade", compartilha Lucas, agora atuando como Diretor Financeiro na Linus. "Participar na construção de um futuro sustentável para o Joaquim e contribuir para esse legado me enche de orgulho. No amanhã, desejo poder compartilhar com ele que fiz parte dessa transformação", afirma Lucas. Isso se deve ao fato de que a marca, que experimentou um crescimento de 700% durante a pandemia, segue em sua trajetória de expansão e impacto, não apenas dobrando em tamanho e parceiros no último ano, mas também expandindo seus horizontes para a Europa e anunciando sua chegada ao Uruguai com 16 pontos de vendas físicos.

Leandro Menezes, CEO da positiv.a

Pai de uma menina de 6 anos e a espera da segunda, Leandro sempre foi apaixonado por empreender e ao longo da carreira descobriu que empreender com propósito era o que o encantava. Cofundador da Impulsum, um venture capital que investe em empresas de impacto, como a positiv.a, onde é também CEO e sócio, empresa de produtos de limpeza e autocuidados ecológicos. Leandro chegou na empresa para atuar na gestão financeira, mas aos poucos assumiu a cogestão e estruturou o modelo de negócio para o que é hoje. Desde a criação, a positiv.a reciclou mais de 54 toneladas de plástico e 1,4 toneladas de rede de pesca, além de gerar mais de 2,3MM de renda para pequenos produtores.

“Descobri no empreendedorismo de impacto positivo o meu propósito, que veio ao encontro com a minha jornada como pai, trabalhando com a positiv.a em busca de construir um futuro melhor para o nosso planeta e para as próximas gerações. Ver minhas filhas crescerem em um mundo que respeita a natureza e fazer parte dessa transformação me move”, reforça Leandro.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Vincent Baron: As dores do CEO na sucessão empresarial

Dicas de um CEO para os gestores em 2023

Líderes têm o mesmo impacto na saúde mental que parceiros