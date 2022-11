Depois de consumir, hoje é dia de doar, em movimento global de filantropia

Este ano, em 29 de novembro, é celebrado o Giving Tuesday, um movimento global de doação e filantropia, criado nos EUA, como resposta aos dias de grande consumo como Black Friday e Cyber Monday. O Giving Tuesday, ou Dia de Doar, em português, acontece na terça-feira seguinte às datas de consumo e tem como objetivo resgatar a generosidade nas pessoas e empatia pelo próximo.

A data é um marco importante para nos atentarmos às novas formas de filantropia, que vão muito além da doação financeira. “Filantropos querem ver de perto para onde seu dinheiro vai – foram-se os dias de apenas dar cheques e deixar o todo o trabalho na mão das organizações sociais”, diz o documento “Tendências Globais de Filantropia”, publicado em 2020 pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS).

Conheça algumas ONGs que promovem o chamado Giving Circle, ou Círculo de Doações

Instituto Alicerce

No Instituto Alicerce, esse novo modelo já é uma realidade. O doador pode acionar sua rede de relacionamentos para promover o círculo de doações - ou Giving Circle – e, assim, ele capta os recursos com amigos, familiares e, juntos, tornam-se investidores sociais de um projeto de educação. Esse é um novo jeito de engajar e envolver o doador, que tem a chance de definir que tipo de projeto apoiará e passará a acompanhar a execução, à medida em que é executado. O doador participa de reuniões mensais e acompanha a distribuição das bolsas, o conteúdo das aulas e, também, os indicadores de frequência e engajamento, além da evolução de aprendizagem dos alunos.

“Nesse modelo de engajamento, o Instituto Alicerce inova na forma de relacionamento com seus doadores, fazendo com que se sintam donos do projeto. O doador sabe para onde está indo seu dinheiro e pode acompanhar todas as etapas da ação, aproximando-se muito mais do impacto social gerado”, diz Andrea Matsui, presidente do Instituto Alicerce.

“Idealizar um projeto com o Instituto Alicerce foi super bacana. Consegui mobilizar minha rede e em menos de um mês, conseguimos captar 100% de meta para aulas cinco vezes na semana, atendendo 20 alunos, com lanche, por seis meses, em Salvador- BA. A oportunidade de receber educação de qualidade realmente tem o poder de mudar vidas. Vamos seguir captando recursos para expansão do impacto positivo que já começa a aparecer.” afirma Guga Garavaglia, idealizador do Projeto Calabar, uma parceria entre Instituto Alicerce e Escola Aberta do Calabar.

Cruz Vermelha São Paulo

A Cruz Vermelha São Paulo é uma instituição com grande tradição em incentivar e promover campanhas de conscientização sobre doações e inclusão social. Além de ser responsável pela Campanha do Agasalho da cidade de São Paulo, que acontece há mais de uma década e bateu recordes de arrecadação, a Cruz Vermelha São Paulo recebe durante todo o ano a doação de alimentos, produtos de higiene pessoal, roupas e recursos financeiros, tanto de pessoas físicas quanto de empresas parceiras.

Os voluntários, que doam seu tempo em prol das iniciativas organizadas pela instituição, também são fundamentais para que as pessoas continuem a ser beneficiadas. A CVSP também promove ao longo do ano diversas ações culturais e sociais voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo crianças de escolas públicas e suas famílias.

Outra grande preocupação da Cruz Vermelha São Paulo é a segurança alimentar das famílias que contam com as doações. Um exemplo relevante deste cuidado é a campanha “Desejos de Natal”, que recebe doações de brinquedos, promove apadrinhamento das cartinhas para o Papai Noel escritas pelas crianças, com ajuda dos voluntários, e também arrecada alimentos e cestas básicas, para garantir que as famílias tenham acesso às refeições durante os períodos de festas.

Make-A-Wish Brasil

Na Make-A-Wish Brasil, organização sem fins lucrativos que se dedica a transformar as vidas de crianças e adolescentes com doenças graves através da realização de seus sonhos, modalidades de doação como o Giving Circle são muito importantes para o dia a dia da instituição. A mobilização da rede de voluntários vai além da doação de valores e envolve também a doação de tempo e engajamento, proporcionando uma experiência transformadora para todos os envolvidos.

“Um sonho é uma experiência cuidadosamente planejada para devolver à criança a esperança, a força e a alegria para enfrentar a sua doença, auxiliando no próprio tratamento. Nosso objetivo é trazer engajamento de pessoas e empresas com o propósito de transformar a vida dessas crianças e adolescentes que estão em uma situação de fragilidade, pois entendemos que juntos podemos ir além”, declara Thais Bernardini, Diretora Executiva da Make-A-Wish Brasil.

Desde sua fundação, em 1980, a Make-A-Wish já realizou mais de 500 mil sonhos em todo o mundo e mobilizou mais de 43 mil voluntários, em 39 países. No Brasil, a organização atua desde 2008 e realizou mais de 3 mil sonhos, com o apoio de uma rede de mais de cem voluntários e parceiros. A instituição atende crianças e adolescentes de 3 a 17 anos que possuem doenças graves que colocam suas vidas em risco.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

VEJA TAMBÉM: