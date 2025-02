Muito além dos números: essas são as quatro faces do CFO que está liderando as finanças das empresas

Passou o tempo em que gestores financeiros eram responsáveis apenas por números, contabilidade e entrega de relatórios.

Conforme o mercado evolui, as atribuições de um Chief Financial Officer (CFO) se expandem, exigindo mudanças não apenas nas responsabilidades, mas também no comportamento e competências daqueles que desejam seguir carreira nas finanças corporativas.

Uma publicação da Deloitte alerta sobre a crescente necessidade de os CFOs desenvolverem uma liderança mais estratégica e colaborativa, essencial para impulsionar o sucesso das organizações.

O papel do CFO está mais complexo do que nunca

Para ajudar os profissionais do setor, a Deloitte elaborou a estrutura “as quatro faces do CFO”, que define a nova gama de desafios e competências para os profissionais que desejam aproveitar as oportunidades e se destacarem como líderes empresariais

O conceito divide a responsabilidade do CFO atual em quatro frentes — estrategista, catalisador, administrador e operador — e organiza o perfil que os novos CFOs precisam trazer para a mesa.

A seguir, entenda como cada uma dessas faces molda o líder financeiro moderno.

As quatro faces do CFO e seu impacto nas organizações

Estrategista

A primeira face, e talvez a mais desafiadora, é a do estrategista. Essa faceta coloca o CFO no centro das decisões de longo prazo da organização, exigindo uma visão abrangente sobre a performance do negócio.

Mais do que apenas garantir a saúde financeira da empresa, ele precisa antecipar cenários, identificar oportunidades de crescimento e atuar diretamente na construção do futuro da organização.

Para isso, é essencial desenvolver um pensamento crítico aguçado, ter capacidade de interpretar dados financeiros de forma estratégica e possuir agilidade na tomada de decisões.

Catalisador

Em seguida, vem a face do catalisador, cujo foco está na execução e na transformação organizacional. Nessa função, o profissional deve atuar como um agente de mudança, promovendo uma cultura de inovação e eficiência na empresa.

Seu papel é estimular comportamentos que impulsionam os resultados financeiros e estratégicos, garantindo que todas as áreas da organização estejam alinhadas com os objetivos traçados.

Para desempenhar essa função com excelência, é fundamental que o CFO tenha habilidades de liderança bem desenvolvidas, saiba se comunicar de forma clara e eficaz e consiga estabelecer parcerias produtivas com diferentes setores do negócio.

Operador

A terceira face, a do operador, está diretamente relacionada à eficiência operacional. Aqui, o CFO precisa garantir que os processos financeiros sejam executados de maneira otimizada, equilibrando custos e níveis de serviço para atender às demandas da empresa.

Ele deve estar atento à adaptação do modelo operacional conforme necessário, buscando continuamente melhorias na gestão financeira e na alocação de recursos.

Um dos principais desafios dessa função é a mitigação de riscos, exigindo um conhecimento profundo sobre governança corporativa e compliance para garantir que a empresa opere nos padrões regulatórios e melhores práticas do mercado.

Administrador

Por fim, a quarta face do CFO é a do administrador, que tem como principal missão proteger e preservar os ativos da organização. Essa função exige um alto nível de controle e governança, ao envolver a gestão de contabilidade, controladoria e riscos financeiros.

O CFO administrador precisa garantir que os dados financeiros sejam precisos, confiáveis e devidamente reportados aos stakeholders internos e externos.

Além disso, é essencial que ele desenvolva estratégias para otimizar os controles internos, assegurando a transparência e a integridade das informações financeiras da empresa.

Esteja preparado para o mercado cada vez mais exigente com o pré-MBA em Finanças Corporativas

Com a evolução constante do ambiente corporativo, a função do CFO se torna cada vez mais estratégica e multifacetada. Apenas os profissionais mais qualificados e bem preparados conseguirão ocupar posições de destaque nas grandes empresas.

Para atender a essa demanda, investir na capacitação e no desenvolvimento contínuo é essencial para quem deseja crescer na carreira e assumir desafios maiores na área financeira.

