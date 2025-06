Mastercard revoluciona pagamentos B2B com inovação e parceria estratégica

Em linha com sua estratégia de expansão no mercado B2B, a Mastercard acaba de anunciar, em parceria com a Oracle, uma solução inédita no Brasil que promete transformar a forma como empresas gerenciam seus pagamentos. A integração entre os cartões virtuais Mastercard (VCN) e o sistema de gestão Oracle Fusion Cloud ERP inaugura uma nova fase na digitalização financeira do setor corporativo — mais eficiente, segura e automatizada.

Em um cenário no qual os pagamentos corporativos ainda evoluem para o universo digital, o painel “A Revolução Silenciosa dos Pagamentos entre Empresas”, que aconteceu no último dia 11 durante o Febraban Tech 2025, revela como a tecnologia está redesenhando — de forma discreta, mas profunda — a forma como companhias lidam com suas finanças.

Mediado por Gabriella Sandoval, editora de EXAME Solutions, o debate reuniu Leonardo Linares, vice-presidente sênior de Soluções para os Clientes da Mastercard Brasil, e Oscar Pettezzoni, diretor-executivo de Serviços Financeiros da Oracle Brasil para anunciar uma parceria inédita entre as empresas.

A solução integra os cartões virtuais Mastercard (VCN) – números de cartão temporários gerados aleatoriamente e vinculados a uma conta com uma linha de crédito estabelecida – ao Oracle Fusion Cloud ERP, um pacote completo de ERP em nuvem. O Brasil será o primeiro país da América Latina – e um dos primeiros do mundo – a receber a novidade.

  O que muda nos pagamentos B2B

A proposta dessa integração é ajudar clientes a substituir processos manuais e fragmentados — como pagamentos via boleto, controle por planilhas e sistemas desconectados — por uma solução unificada que centraliza toda a gestão financeira.

Com isso, as empresas ganham mais controle sobre o fluxo de caixa, acesso ágil ao capital de giro e recursos avançados de proteção contra fraudes, tornando mais simples e seguros os pagamentos entre compradores e fornecedores.

“O que vemos hoje nas transações B2B é uma massiva ineficiência operacional, com diversos passos que já poderiam ser otimizados, mas, por falta de uso de ferramentas corretas, ainda geram altos custos operacionais e deixam as empresas expostas a fraudes”, afirma Linares. “Ao incorporarmos nossa tecnologia de cartões virtuais ao Oracle Cloud ERP, reduzimos grande parte da complexidade técnica e operacional envolvida na gestão do fluxo de caixa, agilizando o processo de ponta a ponta”, completa.

Estande da Mastercard na Febraban: demonstrações e experiências imersivas para visitantes (Mastercard/Divulgação)

Os fornecedores também se beneficiarão de pagamentos mais rápidos, menor risco de inadimplência e simplificação das contas a receber. “Há anos, as transações empresa-consumidor se tornaram mais ágeis e simples, mas as transações B2B continuam sendo surpreendentemente complexas. A colaboração com a Mastercard possibilitará que os clientes administrem finanças, obtenham crédito e assegurem financiamento, tudo integrado ao Oracle Cloud ERP”, afirma Pettezzoni.

Muito (ainda) a avançar

Um relatório divulgado em maio deste ano pela Mastercard estima que 90% dos pagamentos B2B – equivalentes a US$ 293,4 bilhões – ainda são realizados em dinheiro, cheques ou transferências bancárias.

Não à toa, em seu relatório As 10 principais tendências de pagamento para 2025 — e além, especialistas da Mastercard destacam a expectativa de tornar o “B2B tão fácil quanto o ABC” – uma metáfora para indicar a necessidade de simplificar, assim como no alfabeto, os pagamentos corporativos.

Segundo o documento, incorporar cartões virtuais “cria uma reconciliação automatizada que reduz o erro humano e oferece às empresas insights de dados em tempo real e mais controle sobre os gastos”. Um bom caminho para levar cada vez mais segurança – e letramento digital ao mercado B2B.