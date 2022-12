Construtora Barbosa Mello conquista premiação em gestão de pessoas

A Construtora Barbosa Mello foi eleita a melhor empresa na gestão de pessoas pelo prêmio “Valor Carreira”, realizado pelo Valor Econômico, na categoria de 3.001 a 7.000 colaboradores. A empresa foi reconhecida, pela segunda vez consecutiva, pela construção de um ambiente de trabalho próspero e com alto índice de engajamento entre os funcionários.

O prêmio reforça o compromisso da CBM de dar autonomia com responsabilidade a seus colaboradores e promover um ambiente profissional cada dia mais transformador e que valoriza o principal ativo da empresa: as pessoas.

Dentre os objetivos da construtora está o de entregar engenharia de valor aos clientes, por meio de soluções técnicas inovadoras, segurança das pessoas, excelência operacional, transformação digital e resultados sustentáveis alinhados aos pilares do ESG. “Aqui na CBM, cada pessoa é um talento. Priorizamos proporcionar um ambiente organizacional favorável para que cada colaborador exerça o protagonismo, gerando os melhores resultados com uma cultura de gente cuidando de gente”, diz a vice-presidente corporativa, Alícia Figueiró

O desafio da empresa é continuar formando líderes em todos os níveis da organização capazes de gerir times colaborativos multidisciplinares, com uma comunicação simples e ágil, fortalecendo o Jeito de Ser CBM: Gente transformadora que faz acontecer, garantindo a sustentabilidade. Este movimento fortalece cada dia mais uma cultura humanizada propiciando as oportunidades de ensinar e aprender, gerando os melhores resultados e reconhecimentos para as pessoas e para a organização. “O nosso RH, está cada vez mais inserido de forma transversal em todas as atividades do negócio, o que é fundamental para evoluirmos nosso ambiente de engajamento e prosperidade”, afirma Alícia.

A premiação do Valor Carreira é um reconhecimento que mostra que a Barbosa Mello está no caminho certo. Em 2023, está o desafio para que o time CBM entregue mais valor aos clientes, parceiros, colaboradores, fornecedores e comunidades onde a empresa atua.

Prêmio Valor Carreira

Realizado desde 2003, o prêmio é pautado em uma pesquisa feita junto às melhores empresas no quesito gestão de pessoas. A premiação é uma parceria do jornal Valor Econômico com a consultoria de RH Mercer. Com uma metodologia própria, ele identifica como empresas estão evoluindo para oferecer um ambiente onde a experiência do colaborador é o principal mecanismo para conduzir negócios de forma próspera e sustentável ao integrar cada indivíduo à cultura da organização, com experiências de trabalho positivas.

