A liderança precisa se transformar junto com a companhia, diz Carol Lacombe

Para a principal e diretora de comunidade da Valor Capital Group, Carol Lacombe, a liderança não pode ser limitadora para o crescimento de uma companhia, ela deve se transformar junto com a empresa. Carol foi uma das convidadas do F5Cast, o podcast da F5, a consultoria de comunicação especializada em nova economia do Grupo FSB.

Na conversa, ela falou sobre o mercado de startups no Brasil, que enxerga como muito mais experiente e bem-sucedido. “A gente tem uma massa de talento que já quebrou muito a cara, vemos gente que já passou por quatro ou cinco startups”, diz. “Hoje, há mais cases de sucesso e isso inspira. Vemos pessoas fazendo dinheiro. Sendo que em 2010, era: ah meu Deus, vendi meu carro para empreender, estou ganhando R$ 10 mil sofridos e sou CTO”, afirmou ela.

A sócia do fundo Canary, Izabel Gallera, também participou do programa. Ela é responsável pela parte de pré-investimento do fundo, ou seja, atua para encontrar pessoas que querem empreender e construir relacionamentos com elas. Izabel revelou ter um olhar voltado a levar representatividade feminina às lideranças de empresas que estão recebendo investimento.

“Quanto mais mulheres a gente tem nesta fase de pré-investimento, mais exemplos a gente vai ter lá na frente de empresas gigantescas que abriram capital em Nasdac e são lideradas por mulheres”, falou a investidora. “Temos o papel de mudar a indústria por dentro”, disse.

Esta é a segunda temporada do F5Cast, que tem episódios semanais, às quartas-feiras, disponíveis no Spotify e nas principais plataformas de áudio. A apresentação é da jornalista Marina Oliveira e a produção de Gabi Cardoso.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube