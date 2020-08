Conheça o ranking desta semana dos congressistas nas redes sociais

O deputado André Janones (Avante-MG) assumiu esta semana a dianteira do ranking FSBinfluênciaCongresso pela primeira vez. O parlamentar subiu três posições no período depois de publicar em suas redes sociais vídeos gravados e transmissões ao vivo em que se apresenta energicamente, como quem se mostra de plantão, as perspectivas de prorrogação do auxílio emergencial e os bastidores de sua redução para R$ 300,00 neste segundo semestre.

Janones jogou para o segundo lugar a deputada Carla Zambelli (PSL-SP), recém diagnosticada com Covid-19, e deixou em terceiro lugar o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O levantamento é feito pelo Instituto FSB Pesquisa.

Já Samia Bomfim (PSOL-SP) passou a figurar entre os 10 deputados mais influentes, ao subir nove posições, deixando para trás alguns parlamentares que costumam frequentar o grupo dos mais atuantes nas redes sociais. Feminista, a parlamentar é uma das autoras do projeto de Lei 4297/20, que cria uma área de proteção, com raio de 200 metros, no entorno de hospitais e clínicas que realizam o aborto legalmente.

Outro destaque da semana foi o deputado José Medeiros (PODEMOS-MT), que recentemente esteve no TOP do ranking, e dessa vez caiu 11 posições, voltando a aparecer na faixa mais próxima a 20ª colocação do levantamento.

Senado Federal

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), diagnosticado esta semana com Covid-19, segue na liderança do ranking FSBinfluênciaCongresso, à frente do petista Humberto Costa (PT-PE), que permanece em segundo lugar. O Top 3 é completado pelo senador Romário (Podemos-PR), que avançou duas posições e ocupa agora o terceiro lugar.

O desempenho individual mais impressionante é do senador Márcio Bittar (MDB-AC). O senador, que é vice-líder do governo no Congresso, avançou 31 posições, ocupando assim o 13º lugar.

O parlamentar do MDB ganhou destaque na semana por ter sido escolhido relator de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que unificará diversas propostas já enviadas pelo governo ao Congresso, como a PEC do Gatilho de Gastos e outras iniciativas que não foram encaminhadas ainda, como a desoneração da folha de pagamentos.

Outro senador que merece destaque é Reguffe (Podemos-DF). O parlamentar não pontuou na semana anterior e, nesta, aparece em 15º lugar, após um forte engajamento nas redes por conta de um post contra a reeleição do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), ao cargo.

Confira aqui o ranking da semana na Câmara dos Deputados. E aqui, o ranking do Senado Federal.