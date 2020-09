Conheça o ranking desta semana dos congressistas nas redes sociais

André Janones (Avante-MG) conservou-se na dianteira do ranking FSBinfluênciaCongresso novamente nesta semana. O deputado manteve-se na liderança com o debate sobre o auxílio emergencial.

Já o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) subiu uma posição, ultrapassando a deputada Carla Zambelli (PSL-SP), e voltando a ocupar o segundo lugar do ranking com publicações sobre a comemoração da Independência do Brasil e sua participação nos eventos ao lado do presidente Jair Bolsonaro.

O desempenho individual mais relevante desta semana foi o do deputado Luiz Philippe O. Bragança (PSL-SP), que teve sua possível candidatura a vice-prefeito ao lado da deputada Joice Hasselmann comentada nas redes sociais. O parlamentar subiu 14 posições e passou a ocupar o 18º lugar.

Apesar de cair quatro posições, a deputada Samia Bomfim (PSOL-SP), manteve-se entre os TOP 20, ocupando agora a 20ª colocação do ranking FSBinfluênciaCongresso.

Senado Federal

O desempenho individual mais impressionante do ranking FSBinfluênciaCongresso desta semana é o da senadora Rose de Freitas (Pode-ES), que subiu 43 posições, ocupando o 13º lugar, ao repercutir a aprovação pelo Senado do seu parecer sobre o PLP 170, que altera o recolhimento do imposto sobre serviços (ISS).

No pódio do ranking, mantiveram-se os senadores Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), em primeiro lugar, Humberto Costa (PT-PE), em segundo, trocando de posição com o senador Romário (Pode-RJ), que passou a ocupar o terceiro lugar.

O levantamento desta semana também apontou o crescimento relevante na influência das redes sociais pelos senadores Ciro Nogueira (PP-PI), que subiu 17 colocações, chegando ao 12º lugar; e por Roberto Rocha (PSDB-MA), que cresceu 11 posições, ocupando assim o 14º lugar.

Confira aquiaqui o ranking do Senado Federal.