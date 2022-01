Conheça o Lifestyle Business e mude a forma de ver seu negócio

Por Fábio Torquato*

Nascemos com a cultura de “trabalhar duro” sendo relacionada ao sucesso e à realização profissional e acreditamos fielmente. Em muitas situações, principalmente no empreendedorismo, nos privamos de todo e qualquer cuidado com a saúde mental para nos sentirmos “trabalhadores”. Desta forma, segundo a International Stress Management Association (ISMA-BR), o Brasil é o segundo país com o maior número de vítimas da síndrome de Burnout, com alto nível de estresse, principalmente associado ao trabalho. Mas você já ouviu falar em Lifestyle Business?

O conceito de Lifestyle Business ganhou força nos Estados Unidos no começo deste século e tem como figura emblemática Tim Ferris e seu livro Trabalhe 4 horas por semana. Eu tive a oportunidade de conhecer o autor em 2008 e posso dizer que, para mim, foi um divisor de águas.

Com o boom das startups, hoje muito se fala em aceleração, escalabilidade, e outros termos, que implicam necessariamente em criar empresas de grande crescimento. Nesse sentido, o lifestyle business aparece como uma vertente alternativa. A definição trazida é de um modelo de negócios em que o fundador da empresa participa ativamente dos processos com o objetivo de gerar determinada renda e não mais que isso. Ou que o negócio seja fundamentado de tal forma que sustente um estilo de vida específico de seu criador.

Eu, que vivo esse conceito na prática há 13 anos, simplifico dizendo que é saber equilibrar o papel que o trabalho tem dentro da nossa vida, de forma a torná-la o mais prazerosa possível. Dentro disso, se aplicam inúmeras possibilidades, cada pessoa com a sua própria.

Por isso, trago aqui cinco reflexões sobre o tema, mas que pretendo detalhar em artigos futuros:

1. O "tempo" é o nosso bem mais precioso

Não consigo enxergar esse negócio de vida pessoal e vida profissional de forma separada. Só vejo uma vida! E ela é uma só, como diria Vinicius de Moraes “duas mesmo que é bom ninguém vai me dizer que tem sem provar muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo Deus, e com firma reconhecida”. Brincadeiras à parte, o tempo é o nosso bem mais precioso e passamos a maior parte de nossa vida trabalhando. E o que mais vemos são pessoas sendo infelizes no trabalho, para tentar recuperar uma brisa de alívio fora dele.

2. Empreender ou ser CLT é indiferente

Não existe fórmula para a sua vida, afinal, ela é sua! Cada pessoa tem seu perfil e suas vontades. A forma como você trabalha para conseguir os recursos necessários para fazer da sua vida algo incrível, é com você. Conheço pessoas superfelizes sendo funcionários em empresas e outras empreendendo com CNPJ próprio. Mas também conheço muitos infelizes nos dois modelos. Ambos têm desafios, vantagens e desvantagens. Aqui a regra que vale é aquela que te atender melhor.

3. A vontade nem sempre é própria

Somos influenciados o tempo todo por tudo que está à nossa volta. Na grande maioria das vezes, as circunstâncias nos fazem torcer para um time de futebol, gostar de determinado esporte, escolher um curso universitário, seguir uma profissão. Mas precisamos buscar esse autoconhecimento para entender o que é realmente para nós nessa vida ou não. Qual foi a última vez que você fez algo por você, que sentiu realmente vir de dentro, e que te trouxe satisfação plena?

4. Existe luz no fim do túnel

Pode parecer utopia ter a vida dos sonhos, trabalhar com o que gosta, e por aí vai. Mas a notícia boa é que é possível. Muitas pessoas conseguiram e conseguem diariamente viver uma vida equilibrada, da maneira que gostariam que fosse. E aqui tenho uma máxima comigo: se um ser humano é capaz de fazer, então é possível que outros também possam!

5. O equilíbrio está mais perto do que você pensa

O momento de buscar o equilíbrio é agora. Não é preciso radicalismo, não precisa ser uma aventura, não deve ser amanhã. Essa é a hora de refletir! Algumas pessoas planejam, outras não fazem nada, e ainda tem os que são obrigados a tomar uma atitude, antes de ter um problema mais grave de saúde e colocar em “all-in” todo o tempo que ainda tem disponível nessa vida.

Cedo ou tarde você vai ver que o tempo passou. E não tem sensação melhor que abrir um sorriso olhando para ele.

Faz sentido para você?

*Fabio Torquato é palestrante e empreendedor nas áreas de eventos, viagens, consultorias e educação

