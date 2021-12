Conheça a estratégia que levou franquia de oratória a driblar a crise

Não é segredo que a pandemia de covid-19 atingiu a economia mundial e fez com que diversos empresários fechassem as portas. Porém, para a Vox2you, maior rede de franquias de escolas de oratória do Brasil, o período foi de expansão, estimando chegar a 2022 com faturamento de R$ 35 milhões e 120 unidades vendidas em todo o Brasil.

Em 2019, a franquia contava com 32 escolas no Brasil, com faturamento de R$ 8,5 milhões. Mesmo com a chegada da pandemia, a marca criou ferramentas online, evitando a desistência de seus alunos e conseguiu aumentar o número de escolas para 72 unidades, atingindo um faturamento de 12,5 milhões

Até junho de 2021, a Vox2you já conta com 90 unidades e projeta um faturamento de R$ 22 milhões até o fim do ano.

De acordo com Luís Fernando Câmara, CEO e fundador da Vox2you, a pandemia acabou criando novas demandas, de maneira a proporcionar um crescimento exponencial para a franquia.

“A principal estratégia de expansão foi a pandemia ter mostrado para as pessoas a importância de ter que falar bem. Então ficou muito claro a percepção das pessoas que elas precisam falar bem em lives, conferências, no Zoom, na hora de gravar um vídeo e fazer um post, um stories ou um feed no Instagram, um vídeo no YouTube”, afirma Câmara.

O empresário ainda pontua que o índice de evasão não passa de 1,8%, um percentual super baixo, se comparado a taxa de evasão de outras empresas no setor de educação, que gira em torno de 20% a 30%.

Plataforma

No início da pandemia, segundo Câmara, foi criado uma plataforma tecnológica com 200 exercícios de oratória, onde os alunos continuavam treinando, mesmo com as aulas presenciais suspensas.

“O maior diferencial da plataforma é ela ser humana. O aluno vê a videoaula, reforça seu conhecimento com o material escrito complementar e também sobe vídeos em que pratica os exercícios propostos. A maioria das plataformas de EAD (Ensino à Distância) são passivas: o aluno assiste e treina. Na Vox2you On é mais do que isso. É treino acompanhado do feedback do nosso time de professores reais”, diz o empresário.

Luís Fernando Câmara afirma que, desta forma, os alunos não cancelaram suas matrículas e as unidades, mesmo com as aulas presenciais suspensas, conseguiram se manter, não sendo registrado nenhum fechamento. Além disso, com a plataforma, as matrículas continuaram a crescer, criando uma estratégia própria para cada unidade e região.

O empresário conta que uma “operação de guerra” foi montada para superar a pandemia e continuar com o processo de expansão.

“Fomos pegos de surpresa, mas fizemos uma operação de guerra, criando a plataforma online para dar suporte para o franqueado e para o aluno continuar estudando na Vox2you. Tivemos algumas alterações no plano de negócios no ano de 2020, no qual isentamos royalties temporariamente para os franqueados, aliviando um pouco para eles”.

Além disso, a franquia ofereceu mentoria diária para os franqueados com foco em passar a mentalidade do negócio, para deixá-los confiantes na superação dos desafios. Juntamente a isso, também foram ministradas consultorias financeiras com foco na organização.

Pilares

O empresário pontua à Bússola quatro pilares usados no plano de negócios que transforma a Vox2You em uma franquia inovadora sendo:

Método de ensino

“O time de pesquisa e desenvolvimento, que está sempre criando novas técnicas de oratória, como modulação de voz, storytelling, linguagem não verbal, roteiro de uma apresentação, speech de vendas. Enfim, são 80 técnicas que compõem nosso método. Somos igual a uma empresa de software, em que o produto nunca está pronto e só evolui. No nosso caso, estamos sempre melhorando o método de ensino”.

Engenharia Pedagógica

“O segundo pilar que deixa nosso modelo muito especial é a engenharia pedagógica. Formamos mais de 250 facilitadores para dar aulas e transformar mais e mais vidas”.

Engenharia Comercial

“O terceiro pilar é a engenharia comercial, cada escola tem três vendedores vendendo oratória, induzindo a demanda, para quem talvez jamais procuraria e para quem também nem sabe o que é um curso de oratória”.

Transformação

“Um outro ponto muito importante é que a palavra está no dia a dia das pessoas. é a transformação nas vidas dos alunos. O desenvolvimento da oratória melhora a autoestima, a confiança e a ansiedade”.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube