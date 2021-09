Conheça 7 games para imergir na cultura japonesa sem sair de casa

O Japão ganhou os holofotes neste ano por conta das Olimpíadas e das Paralimpíadas de Tóquio. Antes disso, porém, o país já era muito cobiçado pelos turistas de todo mundo não somente por sua cultura milenar preservada, mas também por exercer grande influência na cultura mundial com seus famosos mangás, músicas, cinema e até mesmo videogames.

E falando nos jogos eletrônicos, se você gostaria de conhecer mais sobre a cultura na terra do sol nascente sem sair de casa, os games podem ajudar e muito nessa missão. Confira abaixo alguns títulos que retratam com fidelidade diversos costumes que permanecem no país através das eras e que estão disponíveis para PlayStation 4 e PlayStation 5.

Ghost of Tsushima

Mais recente game lançado sobre o assunto, Ghost of Tsushima ganhou em agosto a Versão do Diretor, que trouxe uma expansão com história e locais novos para explorar. Mas o título original, considerado o último grande exclusivo de PlayStation 4, foi lançado em 2020 e acumulou prêmios e elogios da crítica por sua fiel representação do Japão feudal. A história acompanha Jin Sakai, um samurai que luta para defender a ilha de Tsushima contra a invasão mongol no ano de 1274. Entretanto, o jovem guerreiro precisa decidir se seguirá o código de honra de sua família ou se fará tudo ao seu alcance para derrotar esse inimigo poderoso.

Na novíssima Versão do Diretor, a campanha expande incluindo uma aventura inédita na ilha de Iki, onde uma poderosa xamã utiliza um misterioso veneno que enlouquece a população. Ghost of Tsushima apresenta com bastante fidelidade um capítulo importante da história do Japão e ganhou o The Game Awards na categoria Melhor Direção de Arte graças às suas paisagens e visuais deslumbrantes.

Okami

Lançado originalmente para PlayStation 2 em 2006, Okami fez sucesso entre o público e a crítica principalmente por seu visual estilo cell shading, que mantém as animações 3D como se fossem desenhos animados. Em Okami, controlamos a deusa do Sol Amaterasu, que assume a forma de lobo para lutar contra o maligno Orochi.

Considerado por muitos como uma obra-prima dos videogames, o título está repleto de referências ao Xintoísmo, uma antiga religião politeísta do Japão e professada ainda nos dias atuais. Ela é caracterizada pela adoração a divindades que representam as forças da natureza e pela ausência de escrituras sagradas, teologia, busca da salvação, prescrições de conduta e mandamentos. O jogo está disponível para consoles das gerações atuais, remasterizado em alta definição.

Sekiro: Shadows Die Twice

O período Sengoku foi uma das épocas mais conturbadas da história do Japão. Ele ocorreu entre os séculos XV e XVI, marcado por constantes guerras que disputavam o domínio do país. É nesse cenário de caos que se passa a história de Sekiro: Shadows Die Twice, na qual acompanhamos o shinobi que dá nome ao jogo em uma jornada para conseguir salvar seu mestre que foi sequestrado.

Incorporando diversos elementos de fantasia do folclore nipônico, Sekiro impressionou os críticos com sua jogabilidade e recebeu o prêmio de jogo do ano no The Game Awards — equivalente ao Oscar dos games — em 2019.

Judgment

Judgement é um spin-off da franquia de sucesso Yakuza — ou seja, se passa no mesmo universo, mas contando uma história paralela. O título foge um pouco dos games de época, trazendo o jogador para Tóquio dos tempos atuais. Após acontecimentos traumáticos, o ex-advogado Takayuki Yagami tenta juntar provas para salvar um prisioneiro acusado de um crime que não cometeu.

O enredo acontece no bairro fictício de Kamurocho, inspirado no bairro Kabukicho. Essa região da capital japonesa é famosa por suas casas noturnas, cassinos e casas de entretenimento para adultos. É um dos locais mais procurados por turistas que visitam Tóquio e, em Judgment, o jogador poderá conhecer mais sobre este lugar badalado sem levantar do sofá da sala.

Nioh

Os Yokais, seres místicos bastante populares no folclore japonês, fazem parte da trama central de Nioh. Neste game, acompanhamos William Adams, personagem inspirado na figura histórica homônima, na busca do vilão que roubou seu espírito guardião. Ele segue para o Japão, local que guarda o poderoso minério Amrita, capaz de mudar o destino das nações.

Ao chegar nas terras nipônicas, William acaba aprendendo mais sobre a cultura local e inicia seu caminho da espada, conhecendo outras figuras importantes da mitologia japonesa. Lançado com exclusividade para PS4 em 2017, o jogo ganhou uma sequência, Nioh 2, em março de 2020. No novo título, acompanhamos um novo personagem, metade humano e metade Yokai. Em 2021 O jogo foi lançado remasterizado para a nova geração do PS5.

Samurai Shodown

Título mais recente de uma franquia clássica, Samurai Shodown foi lançado em 2019 e é um dos jogos de luta mais amados pelos jogadores. O game da SNK transporta os jogadores para o período conhecido como Sakoku, no século XVIII, época marcada pelo isolamento do país em relação à cultura e comércio com países estrangeiros.

Haohmaru, o protagonista, precisa derrotar o terrível vilão Amakusa, que planeja mergulhar o mundo em caos. Em sua jornada, ele encontrará guerreiros de diversas partes do mundo que também desejam a glória de acabar com a tirania de Amakusa.

Chroma Squad

Power Rangers é uma das séries mais populares no mundo, estando no ar com temporadas novas há quase 30 anos. O seriado é inspirado em um gênero japonês conhecido como Super Sentais, no qual os heróis usam roupas coloridas como armaduras para derrotar os vilões.

Produzido pelo estúdio brasileiro Behold, Chroma Squad é um RPG tático que é uma verdadeira carta de amor aos Super Sentais japoneses. Nele, o jogador controla um grupo de heróis, sendo necessário posicioná-los estrategicamente no mapa para realizar ataques e derrotar vilões no melhor estilo ranger.

