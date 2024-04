Como reter talentos: confira 6 empresas que souberam investir na carreira dos colaboradores

Reformulações da marca, mudanças de liderança, hierarquia e de escritório são situações comuns, mas que afetam diretamente os colaboradores. E, inevitavelmente, esse tipo de transformação pode influenciar diretamente na missão de reter os melhores talentos.

De acordo com dados de 2023 do Ministério do Trabalho, a média de permanência de um trabalhador brasileiro em uma mesma empresa não ultrapassa dois anos.

Para ajudar as marcas que precisam trabalhar na cultura e na preservação de seus talentos, separamos seis casos de empresas com funcionários que construíram uma carreira sólida graças ao suporte do empregador.

1. Everest: fazendo parte da vida dos colaboradores

Eldernilton Pereira Fontes tem 55 anos, está há 34 anos na Everest e começou como torneiro mecânico em 1989.

Ele passou por todos os setores da fábrica, foi encarregado de controle de qualidade e trabalhou no laboratório de refrigeração. Hoje atua como supervisor do laboratório.

“A Everest sempre foi uma grande empresa, onde me desenvolvi. Nela, pude aprender sobre diferentes funções e participei de muitos cursos de capacitação profissional, que me ajudaram a crescer profissionalmente”, conta.

Marcia Andrea é outro exemplo. Na Everest há 25 anos, começou como compradora, em 2005, mas após a criação do Departamento de Qualidade, foi nomeada auditora, até 2010.

Com as conclusões da faculdade, Marcia foi promovida a gerente de qualidade, função que exerce atualmente.

“Durante a minha carreira, a Everest me proporcionou experiências de vida e trouxe amizades verdadeiras. Cheguei aqui uma menina, e hoje sou uma mulher bem sucedida, mãe, esposa e muito feliz. A empresa faz parte de todas essas etapas da minha vida”, ressalta.

2. Grupo Pereira: prêmios que reconhecem e valorizam

Para prestigiar os colaboradores, o Grupo Pereira, sétimo maior varejista do país, promove o anual Pratas da Casa. O evento homenageia as pessoas com 10, 15, 20 anos ou mais de dedicação à empresa.

Na unidade do Supermercado Comper do Jardim dos Estados, em Santa Catarina, o grupo conta com a presença de Antônio de Figueiredo Brito, de 84 anos, colaborador da unidade há mais de 25 anos.

Contratado aos 59 anos como gerente da unidade, se destacou pelo cuidado com os clientes e colaboradores. “É um ambiente de trabalho muito agradável, por isso escolhi ficar tantos anos na loja”, relata Antônio.

Até hoje, aos 84 anos, o Sr. Antônio é presença garantida nos corredores da loja. “O relacionamento com o cliente é minha parte favorita da rotina de trabalho”, afirma ele. Não à toa, atualmente ele é chefe de atendimento aos clientes.

3. Oliveira Trust: de estagiário a CEO

Em março, Alexandre Freitas, CEO da Oliveira Trust, plataforma digital de serviços fiduciários e administração de fundos, completa 32 anos de empresa. Ele começou como estagiário em 1992, aos 20 anos de idade, quando a companhia tinha apenas 6 meses de existência, 7 funcionários e 5 contratos.

Ao longo dos anos, Freitas cresceu junto com a empresa, assumindo desafios diversos até alcançar a direção e, posteriormente, a sociedade.

Agora, à frente de uma empresa com mais de R$ 1 trilhão em volume de operações ativas e 300 funcionários, seu objetivo é modernizar a companhia e propagar conhecimento entre as equipes.

"Ao longo dos anos, vi a importância de ser resiliente e persistente. Nas vezes em que pensei em desistir e sair, optei por me reinventar na Oliveira Trust, tentando contribuir e encontrar alegria na jornada, sem desistir. Quando nos dedicamos assim, o reconhecimento chega naturalmente”, ele diz.

4. Andrade Gutierrez: capacidade de avanço

Há 43 anos na Andrade Gutierrez, empresa brasileira com mais de 75 anos de referência de engenharia de alta performance, José Molina participou da construção de projetos em diversas localidades do Brasil e do mundo.

O primeiro cargo dele foi de apontador de campo em uma obra de São Paulo em 1981. Desde então, atuou como apropriador, assistente de contabilidade, chefe administrativo e gerente administrativo financeiro.

Considerado um dos colaboradores mais antigos da companhia, Molina atualmente trabalha como administrador de obras na área de administração e suprimentos.

“A Andrade Gutierrez proporcionou o meu crescimento pessoal e profissional. É isso que me dá forças para continuar cada vez mais renovando os meus objetivos, cumprindo metas e desafios”, diz.

5. Thales: motivação é a chave

Nathalia Oliveira, de 35 anos, é gerente de consultoria técnica e trabalha há 10 anos na Thales. Ela conta: “os desafios diários me motivam a buscar soluções cada vez mais eficientes, sustentáveis e inclusivas, sempre pensando na satisfação do cliente”.

A Thales é líder global em tecnologias avançadas em três domínios: defesa e segurança, aeronáutica e espaço, e identidade e segurança digital.

6. Alcoa: valores são a base

Formado em Administração de Empresas, o colaborador Denis Reis, de 46 anos, iniciou a sua trajetória na Alcoa em 1997 como operador no setor da clarificação da refinaria.

Em 27 anos ele desempenhou diferentes funções nas áreas operacionais e administrativas: foi assistente administrativo no setor da Recuperação e Químicos e, mais tarde, passou a atuar como analista financeiro da Refinaria.

Atualmente, Denis ocupa o cargo de coordenador de sistema de gestão da planta, na área de ABS (Alcoa Business System), cargo que passou a ocupar em 2022.

“Eu fiz a minha vida nesta empresa. Quando entrei tinha apenas o ensino médio concluído e a Alcoa custeou o meu desenvolvimento educacional. Aqui me sinto valorizado ao lado das pessoas", conta.

A Alcoa é líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio. Com 17 mil colaboradores, a empresa tem como valores “agir com integridade”, “trabalhar com excelência”, “cuidar das pessoas” e “liderar com coragem”.

