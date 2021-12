Como podemos aproveitar o momento chave pós festas?

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Natal sempre foi uma época quando as pessoas resolvem gastar um pouco a mais e aproveitar as festas para presentear, comemorando o final do ano com um pouco mais de glamour.

Os tempos mudaram?

Muito!

A pandemia trouxe mudanças significativas nos hábitos e decisões de compra e isso, inevitavelmente, impactou o jeito que as pessoas estão consumindo e o que as marcas estão oferecendo.

A geração millenium provavelmente sentirá uma ressaca pós feriado devido ao consumo excessivo por meio de aplicativos e redes sociais, mesmo sem descontos atraentes.

Houve um overbuying nos Estados Unidos, já na época da Black Friday, com consumidores temerosos por não ter seus presentes em suas caixas de correio na data de Natal.

Mudanças que geram mudanças.

O que costumava acontecer no período pós Natal?

Consumidores parando de gastar e se preparando para irem viajar. Mas esses mesmos consumidores aprenderam a ficar atentos a novas ofertas, perceberam que as marcas oferecem constantemente ofertas em datas imprevisíveis e que as redes sociais criam ações de acordo com as demandas de seus seguidores.

Ações de marketing devem ligar seus radares para esse novo comportamento e aproveitar esse momento chave pós festas.

Já sabemos o que acontece quando alguém ganha um presente e quer trocar. Essa é uma das muitas oportunidades que encontramos nas vendas depois do Natal.

Antes as pessoas tinham que ir presencialmente consumir. Hoje, mais do que nunca, elas compram de forma online. Ativar atrações para esse comprador que vê oportunidade em tudo, é estar ligado nesse comportamento e fazer com que sua marca ofereça mais possibilidades a esse consumidor.

Não há mais data limite de demanda e oferta. O comportamento de consumo virtual propicia ao empreendedor um leque de sugestões para que ele entenda a necessidade das pessoas e possa oferecer o que lhe é pedido.

Por que não ampliar o radar e entender que o consumidor sabe que pode deixar para fazer uma compra, de última hora, nos últimos minutos de 2021?

Como não entender que clientes potenciais estão buscando um Novo Ano, com nossas promessas pessoais e novas oportunidades?

Aquela antiga forma de oferta onde o relógio não estava a favor, mudou.

O relógio está a favor de todo e qualquer negócio que se inclua no “modus operandi” virtual.

Se por um lado estamos exaustos, por outro temos, como nunca antes, a oportunidade de estar 24 horas podendo oferecer nossos produtos e serviços. Isso é uma evolução que já revolucionou os negócios.

Oportunismo?

Não. Agilidade, eficácia e comodidade da vida moderna.

Quem não aproveitar, vai perder esse grande presente de Natal.

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

