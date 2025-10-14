Bússola

Um conteúdo Bússola

Opinião: por que o Pix despertou o interesse do mundo todo?

O que poderia ter sido apenas mais um experimento de pagamentos instantâneos rapidamente se transformou em uma tendência global. Entenda

Pix: sistema de pagamento instantâneo do Brasil é referência dentro e fora do país (Reprodução)

Pix: sistema de pagamento instantâneo do Brasil é referência dentro e fora do país (Reprodução)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10h00.

Por Leonardo Baptista*

Por muito tempo, a América Latina foi colocada à margem do debate sobre inovação financeira. O Vale do Silício, Londres e, mais recentemente, os hubs asiáticos dominaram a narrativa sobre o futuro dos pagamentos digitais

Mas o Brasil virou o jogo. Em menos de quatro anos, o Pix não apenas se consolidou como a principal forma de pagamento no país, superando cartões de crédito e débito, como também se tornou um estudo de caso global, reposicionando o país como protagonista de um sistema financeiro em transformação.

O sucesso brasileiro se explica também pelo desenho do seu mercado

Com apenas cinco grandes bancos dominando, dois públicos e três privados, o país conseguiu criar um ambiente propício para implementar o Pix e, sobretudo, garantir sua adoção massiva. 

Nos EUA, por exemplo, a pulverização de milhares de instituições financeiras e a forte influência do setor privado, especialmente das empresas de cartões de crédito, dificultam a criação de um sistema público robusto. Soma-se a isso a visão econômica que restringe o papel do Estado.

Lançado em 2020 pelo Banco Central, o Pix nasceu com uma ambição que hoje soa visionária: reduzir a fricção das transações, ampliar a inclusão bancária e diminuir custos de intermediação

O que poderia ter sido apenas mais um experimento de pagamentos instantâneos rapidamente se transformou em uma tendência.  

O Brasil é o  segundo maior do mundo em pagamentos instantâneos, levando em conta o número de transações, atrás apenas da Índia, segundo pesquisa da Prime Time for Real-Time Report. 

Essa escala impressiona 

Diferentemente de soluções privadas como Venmo ou Cash App, ou mesmo de sistemas públicos como o UPI indiano, que opera sob governança regulatória própria, o Pix é um projeto de Estado totalmente regulado e operado pelo Banco Central

Trata-se de infraestrutura pública,  não de uma empresa ou aplicativo  e, justamente por isso, o impacto é profundo, criando um ambiente de confiança e interoperabilidade que derruba barreiras tradicionais.

A pergunta que deveria ecoar em Nova York, Londres e Cingapura é direta: 

O que aconteceria se esse modelo fosse exportado? 

O Pix sugere um futuro de pagamentos sem atrito, em que a transferência de valor ocorre de forma quase invisível, tão simples quanto o envio de uma mensagem. 

Num mundo em que ainda se paga taxa para movimentar dinheiro entre contas, ou em que compensações internacionais exigem dias, o Brasil mostra que já vive em outra era.

A expansão internacional do Pix ainda é incipiente. Cada país possui regras próprias, estruturas financeiras distintas e políticas regulatórias complexas. 

Harmonizar legislações e integrar sistemas exigirá negociações multilaterais, ajustes tecnológicos e paciência política. 

Ainda assim, o interesse global pelo Pix cresce 

Setores como o varejo internacional,  iGaming e turismo, já identificam no Pix uma alternativa eficiente e rastreável, capaz de substituir métodos de pagamento tradicionais e oferecer vantagem competitiva para operadores comprometidos com compliance.

Essa movimentação não passou despercebida. Países do BRICS estudam replicar o modelo, Portugal já investe em sua adoção no setor hoteleiro e, nos Estados Unidos, a plataforma começa a ser usada no varejo voltado à brasileiros. 

O que nasceu como uma necessidade doméstica está, pouco a pouco, se transformando em tendência internacional, mas sua consolidação global dependerá de fatores políticos, regulatórios e de governança que vão além da tecnologia.

O Pix mostra que é possível conciliar inovação tecnológica com regulação estatal, inclusão financeira e redução de custos. 

Ao fazê-lo, o Brasil envia ao mundo uma mensagem clara: abriu caminho para pagamentos instantâneos eficientes e confiáveis

Ignorar esse movimento é perder de vista um dos experimentos mais bem-sucedidos de política pública digital da atualidade, mas é preciso reconhecer que a consolidação global ainda é um desafio complexo.

*Leonardo Baptista é CEO e cofundador da Pay4Fun;

 

Acompanhe tudo sobre:PIX

Mais de Bússola

Menos de 20% dos brasileiros sabem como praticar consumo consciente na alimentação

Opinião: estamos chegando no limite do desenvolvimento das tecnologias digitais

Brasileiros acima dos 60 anos são os que mais reciclam, aponta pesquisa

‘ECA Digital’ entrará em vigor em seis meses. Como as empresas podem se preparar?

Mais na Exame

Minhas Finanças

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 33 milhões; veja como apostar e fazer bolão

Pop

Dia dos Professores: 20 frases para comemorar o feriado

Negócios

Após faturar R$ 200 milhões com 'Vale Tudo', a Globo tem novos planos para ganhar dinheiro

Esporte

Paulo Henrique e Gabriel Martinelli: veja quem fez gols do Brasil e do Japão nesta terça-feira, 14