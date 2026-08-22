Como o Brasil virou alternativa à Índia em projetos globais de tecnologia

Por Rodrigo Hülsenbeck, CEO da Premiersoft.

Nos últimos anos, um movimento relevante vem ganhando força no mercado global de desenvolvimento de software: empresas norte-americanas e europeias passaram a direcionar uma parcela maior de seus projetos ao Brasil, complementando ou, em alguns casos, substituindo operações antes concentradas na Índia.

Não porque a Índia tenha deixado de ser um dos maiores polos globais de tecnologia, mas porque seu custo relativo aumentou, o custo de coordenação ficou mais evidente e modelos de nearshore passaram a oferecer uma combinação mais competitiva de proximidade, qualidade e eficiência.

Brasil ganha espaço em projetos globais de tecnologia

Os números ajudam a explicar essa evolução. Na Dexian Brasil, cerca de 30% da receita já é proveniente de contratos nearshore com os Estados Unidos.

O Brasil ocupa a 4ª posição mundial no Global Services Location Index da Kearney de 2023 como destino para serviços de TI offshore e nearshore, atrás apenas de Índia, China e Malásia.

Com 2,1 milhões de profissionais de TI — o maior ecossistema tech de língua portuguesa do mundo — e mais de 500 mil desenvolvedores ativos, o país consolidou uma infraestrutura técnica capaz de competir por projetos de maior valor agregado.

Fuso horário favorece o modelo nearshore

A diferença de fuso horário entre Brasil e Estados Unidos fica em 1 a 2 horas, dependendo do horário de verão. Quando são 14h30 em Brasília, são 13h30 em Washington DC.

Essa sobreposição de horário comercial permite que times trabalhem de forma síncrona, com reuniões em tempo real, revisões imediatas de código e resolução de bloqueios no mesmo dia.

Em projetos de alta prioridade, onde downtime não é tolerável e a velocidade de resposta impacta diretamente a operação, essa diferença é determinante.

Compare com a Índia: quando é horário comercial em São Francisco, é madrugada em Bangalore. A comunicação ocorre de forma assíncrona, com delay de um dia entre pergunta e resposta.

Em projetos de alta complexidade, onde decisões de arquitetura, ajustes de escopo e validações de segurança são frequentes, essa latência de comunicação se traduz em semanas de atraso acumulado.

Compatibilidade regulatória reduz fricção

O Brasil tem LGPD alinhada com GDPR (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia), simplificando contratos com clientes europeus.

O país é considerado low-risk pela maioria dos compradores dos EUA e Reino Unido, com reciprocidade clara em propriedade intelectual de software.

Para empresas que operam em ambientes regulados — financeiro, saúde, seguros — essa compatibilidade regulatória reduz fricção jurídica e acelera o onboarding de fornecedores.

Proximidade cultural reforça a colaboração

A afinidade cultural também pesa. Desenvolvedores brasileiros têm familiaridade com processos de trabalho ocidentais, metodologias ágeis e ferramentas padrão do mercado norte-americano.

Em um projeto de modernização de legado, por exemplo, onde o entendimento do contexto de negócio é tão importante quanto a execução técnica, essa proximidade cultural faz diferença mensurável.

Nearshore ganha força em projetos críticos

Para empresas que terceirizam desenvolvimento de software, a escolha entre nearshore e offshore deixou de ser binária. A decisão depende do tipo de projeto.

Desenvolvimento de features padronizadas, com escopo fechado e pouca necessidade de iteração, ainda pode funcionar bem offshore.

Mas projetos críticos — modernização de plataforma, implementação de sistemas de missão crítica, desenvolvimento de soluções com IA que exigem governança rigorosa — estão migrando para nearshore.

O Brasil não está competindo com a Índia no volume. Está competindo na qualidade da colaboração, na velocidade de resposta e na capacidade de operar como extensão real do time do cliente. E é justamente nesses critérios que o país vem ganhando espaço.