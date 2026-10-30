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Diversificação: não basta reconhecer. É preciso executar

Em um ano marcado pela volatilidade, investir em ativos menos ligados ao mercado doméstico pode tornar o patrimônio mais equilibrado

Guilherme Pini
Guilherme Pini

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Publicado em 30 de outubro de 2026 às 21h06.

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Recebemos nossa renda em reais, acompanhamos de perto os juros e conhecemos melhor as empresas e os ativos locais. Por isso é natural que o investidor brasileiro concentre boa parte do seu patrimônio aqui.

O problema é que ter diferentes investimentos no Brasil não significa, necessariamente, estar diversificado.

A volatilidade de 2026 é um lembrete disso. Juros, inflação, câmbio e decisões de política econômica podem afetar vários ativos locais ao mesmo tempo.

Patrimônio não termina na carteira

Para muitas pessoas, a renda, os negócios e os imóveis também estão no Brasil. A exposição à economia doméstica, portanto, pode ser maior do que a distribuição dos investimentos sugere.

Nesse contexto, a diversificação internacional permite incluir ativos ligados a outras economias e moedas. Isso não elimina riscos nem garante proteção, mas ajuda a reduzir a dependência das condições brasileiras.

 Vale se perguntar:

→ Quanto do meu patrimônio depende da economia brasileira?

→ Minha carteira está exposta a diferentes mercados e moedas?

→ Como uma desvalorização do real impactaria meus objetivos?

A decisão mais difícil pode ser começar

Muitos investidores reconhecem o valor de investir no exterior, mas esperam o câmbio ideal.

Quando o dólar sobe, parece tarde demais. Quando cai, surge a expectativa de que possa cair ainda mais. E assim, esperando o momento ideal, uma decisão estratégica acaba sendo adiada.

É aí que entra a disciplina. O caminho é discutir uma estratégia com o advisor, definir seu ritmo e implementá-la gradualmente.

Porque diversificar não exige acertar o melhor dia para começar. Exige planejamento para começar e disciplina para continuar.