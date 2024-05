Como Inter, super app financeiro, lucrou R$ 195 mi apostando em IA generativa

Um super app é um aplicativo que tem como objetivo reunir o máximo possível de funções, indo de mensagens a pesquisa, passando por pagamentos e redes sociais. Mas o que é um super app financeiro?

O Inter responde a pergunta com uma plataforma que oferece produtos integrados, atuando nas frentes de banking, investimentos, crédito, seguros e remessas internacionais.

O investimento em tecnologia dentro do app, com destaque para o uso de inteligência artificial generativa, gerou lucro de R$ 195 milhões no primeiro trimestre de 2024.

O resultado equivale a 55% do total de 2023 e representa alta de mais de 700% na comparação com o mesmo período do ano passado.

“A tecnologia é o principal diferencial competitivo do Inter e nos posiciona como o player tech mais avançado do mercado financeiro. Nossa capacidade impulsiona os resultados e é a principal ferramenta para combinar crescimento e rentabilidade em busca do plano 60-30-30”, comenta Andrea Nocciolini, Diretora de Branding do Inter.

IA reduz tempo de atendimento

Na lista de tecnologias desenvolvidas no super app financeiro, as funcionalidades baseadas em inteligência artificial generativa se apresentam como principal diferencial.

A ferramenta é voltada para equipes de atendimento ao cliente e os ajuda a oferecer suporte ao consumidor, resolvendo problemas de maneira mais rápida e inteligente.

Nos grupos que usaram a solução, a redução no tempo de atendimento foi de 21% entre outubro de 2023 e março de 2024, colaborando, também, para um aumento de 15% no NPS (indicador de qualidade).

“Nosso objetivo é mostrar que, com uma entidade financeira ao seu lado, oferecendo inúmeras possibilidades em um app personalizado para cada tipo de cliente, evoluir sua relação com as finanças se torna uma tarefa simples e com muitos benefícios”, completa Andrea.

O Inter também chegou a 31,7 milhões de clientes, com taxa de ativação de 55%, o que representa 17,4 milhões de clientes ativos. O número de contas globais chegou à marca de 3 milhões.

