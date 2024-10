Como implementar o ‘Mídia em Movimento Out-of-Home’ no atacarejo

Por Juliano Martins*

Nos últimos anos, o atacarejo tem se destacado no cenário brasileiro, conquistando pequenos comerciantes e consumidores finais. Com mais de 1.500 lojas espalhadas pelo país e cerca de 70% de penetração nos lares, segundo a Associação Brasileira dos Atacarejos (ABAAS), esse modelo se consolidou ao oferecer economia, eficiência e variedade. No entanto, o trade marketing nesse ambiente enfrenta desafios como a diversidade de produtos, variedade de clientes, limitações de espaço, equipe enxuta, questões logísticas e o engajamento do cliente. Nesse contexto, a mídia MOOH (Mídia em Movimento Out-of-Home) surge como uma estratégia inovadora para fortalecer a comunicação das marcas, abrindo oportunidades criativas como o uso da mídia móvel que vai até o ponto de venda e a jornada do consumidor.

O grande diferencial do atacarejo é atender dois perfis de clientes

Estes, são o B2B, formado por pequenos comerciantes que compram em grandes volumes, e o B2C, composto por consumidores finais. Para equilibrar as estratégias para esses públicos, o trade marketing deve ser ágil e criativo, adaptando promoções e posicionamento de produtos de forma segmentada.

Sem espaço suficiente para ativações tradicionais dentro das lojas, a mídia MOOH se destaca como uma ferramenta eficaz para ampliar a visibilidade das marcas e segmentar ofertas.

Uma abordagem estratégica é explorar ao máximo os estacionamentos dos atacarejos, posicionando ônibus customizados em locais estratégicos e oferecendo experiências que vão além da comunicação visual. Esses pontos de contato transformam o estacionamento em uma extensão das ações de marketing, fortalecendo a presença da marca diretamente no ambiente de compra.

Diferentemente dos outdoors estáticos, a mídia MOOH itinerante tem a vantagem de levar a comunicação até o público-alvo no PDV (ponto de venda), maximizando o alcance e o impacto. Isso inclui anúncios em busdoors, envelopamento de veículos e ativações interativas.

Uma ação recente de uma marca de café exemplifica essa abordagem: um veículo foi transformado em um coffee truck envelopado com a identidade visual da marca e equipado para preparar café fresco. A experiência sensorial foi completa: além de oferecer aroma e sabor, a interação direta com o público reforçou o posicionamento da marca. Promotores circularam com mochilas térmicas, distribuindo degustações gratuitas e criando uma experiência memorável que fortaleceu a conexão com os consumidores.

Outra campanha, desta vez de uma marca de chocolates, usou um veículo personalizado com QR Codes nas laterais, aumentando a captação de leads ao longo do período da ação. A estratégia incluiu distribuição de brindes por promotoras uniformizadas e entretenimento ao vivo, como um saxofonista, que animou os consumidores nos pontos de venda.

Os atacarejos, geralmente localizados fora dos centros urbanos, exigem estratégias criativas para atingir o público-alvo

A mídia MOOH, especialmente por meio de busdoors, oferece uma solução eficiente para expandir campanhas regionais e impactar tanto comerciantes quanto consumidores de áreas residenciais. Sua capacidade de levar a comunicação diretamente ao público aprimora a jornada de consumo e amplia a presença da marca.

Embora o atacarejo tenha como foco o autosserviço e preços baixos, oferecer uma experiência positiva é essencial para fidelizar clientes. Como o investimento em ambientações sofisticadas tende a ser reduzido, a mídia MOOH assume o papel de criar campanhas visuais marcantes, incluindo degustações e ativações de live marketing.

A implementação de uma campanha de transporte móvel nos estacionamentos transforma a chegada ou saída do cliente em uma oportunidade de interação com a marca, proporcionando conveniência e engajamento.

Por fim, a mobilidade dos veículos personalizados permite que a marca alcance diferentes locais, ampliando a exposição para além do ponto de venda, inclusive em áreas mais afastadas.

A mídia MOOH, portanto, se apresenta como uma poderosa aliada para potencializar estratégias de trade marketing no atacarejo, levando a mensagem diretamente ao público e gerando experiências memoráveis.

*Juliano Martins é Diretor de Marketing da Itabus e professor da Dom Cabral.

