Como essa empresa cresceu 350% incorporando IA no modelo de negócio

Templo acelera a transformação digital de grandes corporações com IA aplicada à educação corporativa e produtividade

Modelo de negócio baseado em IA para grandes corporações resultou em crescimento significativo (PixeloneStocker/Getty Images)

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 07h00.

Fundado em 2012, o Templo foi responsável pelo primeiro coworking no país e pelo primeiro makershare comercial. Utilizando o pioneirismo como fator orientador para a estratégia de negócios, a empresa apostou em IA e conseguiu os seguintes resultados:

  • 2024 registrou crescimento de 350% no faturamento, 
  • A projeção para 2025 é de R$ 15 a R$ 20 milhões. 

Com 37 clientes ativos, entre eles BNDES, Itaú, JBS, Accor, Cemig e Vibra, a companhia tornou-se exemplo do potencial de aplicação de inteligência artificial no modelo de negócio voltado para as demandas das grandes corporações.

Como a companhia utiliza a IA?

O Templo atua em duas frentes complementares, que surgiram e foram impulsionadas pela IA

  • Educação corporativa em IA (com metodologia autoral e uso de IA de ponta a ponta),
  • Plataforma Classplay, um sistema operacional de IA com mais de 250 agentes inteligentes, tutoriais e automações para uso empresarial. 

Segundo a empresa, a plataforma é customizável e oferece segurança de nível corporativo e acesso a múltiplos modelos de IA de mercado. 

As linhas de negócio do Templo atendem à demanda de companhias de grande porte em produtividade e capacitação. 

O principal aspecto do modelo de negócio baseado em IA é a combinação de tecnologia proprietária, curadoria humana e metodologia validada por grandes marcas.

Acreditamos que a verdadeira transformação com IA não está apenas na adoção de ferramentas, mas na criação de culturas organizacionais inteligentes. Nosso papel é preparar empresas e profissionais para essa nova economia cognitiva”, afirma Herman Bessler, CEO do TEMPLO

Parcerias com entidades no centro da IA foi principal fator

Em 2020, o Templo tornou-se cofundador do Bi0s-Unicamp, centro de pesquisa em inteligência artificial que reúne instituições como ITA, FIOCRUZ, USP e UNICAMP.

Além de atender grandes empresas, o Templo é parceiro estratégico do MCTI na Estratégia Brasileira de IA e colabora com Google DeepMind e Unicamp em iniciativas de pesquisa e desenvolvimento. 

O objetivo central da empresa é ampliar o impacto da IA de forma prática e acessível, preparando 1 milhão de profissionais até 2030 para o uso estratégico da tecnologia no ambiente corporativo.

“O ano de 2026 será o da consolidação da IA corporativa no Brasil. As empresas que começaram a testar agora vão escalar seus resultados e transformar estruturas inteiras com inteligência artificial. Nosso foco é liderar esse movimento, ampliando o impacto em produtividade e desenvolvimento humano para futuros do trabalho desejáveis”, conclui Bessler.

