Com troco arredondado, Burger King e Popeyes arrecadam R$ 1 mi em doações

As marcas de fast food Burger King e Popeyes arrecadaram mais de R$ 1 milhão durante o ano de 2022 em apoio às causas da educação, combate à fome e ao desperdício no Brasil. Em termos de volume de compras arredondadas, durante todo o ano, mais de 4,5 milhões de pedidos tiveram o gesto de solidariedade dos clientes.

As doações são arrecadadas por meio do arredondamento do valor do pedido, quando os clientes aceitam doar centavos de troco. O recurso então é repassado para as ONGs beneficiadas pelo Movimento Arredondar, que faz parceria com empresas para criar canais de doação no checkout e fortalecer a sustentabilidade financeira das organizações. A iniciativa do movimento visa fomentar a cultura de doação, já que de acordo com a pesquisa Varejo com Causa mais recente, 78% dos não-doadores podem passar a doar caso haja mecanismos que facilitem o gesto.

A parceria reforça o compromisso de fortalecer a cultura de doação e estimular mais pessoas a doar. Foram realizadas, em média, oito doações por minuto em 2022, comprovando que um pequeno gesto pode fazer uma enorme diferença quando somada a força do coletivo.

Brasil está entre países mais solidários

O último ranking global de solidariedade (World Giving Index) 2022, realizado pela Charities Aid Foundation, aponta que o Brasil está no top 20 de países mais solidários entre os 114 que foram analisados. No entanto, ajudar pessoas na rua (63%) ainda é o hábito mais comum em relação a doar em dinheiro para ONGs (26%) e a prática do voluntariado (15%).

Em quatro anos de parceria, já foram arrecadados mais de R$ 4,5 milhões, destinados a 15 organizações não governamentais de 7 Estados do Brasil, consolidando o Burger King e Popeyes como os parceiros que mais mobilizaram microdoações junto com o Movimento Arredondar, por meio da máster franqueada Zamp.

Para a Zamp, a cultura de doação no varejo é importante, porque cria um círculo virtuoso, gerando maior engajamento tanto da marca com as causas quanto dos clientes que podem ter a satisfação de contribuir de forma voluntária. A resposta tem sido de sucesso com doações constantes nos últimos 4 anos de parceria com o Movimento Arredondar.

No ano passado, o Dia de Doar se tornou uma pauta diferente para os seguidores do Burger King nas redes sociais, estimulados pela adesão na ação solidária de arredondar seu troco nas compras dos produtos no caixa ou no totem da rede. Com participação da influenciadora Ju Cris, a marca fez um convite especial aos clientes, conscientizando-os sobre a possibilidade de doar centavos para as 13 ONGs da educação.

Já no Natal passado, Popeyes realizou uma ação que duplicava os centavos arredondados dos consumidores, beneficiando ONGs que combatem a fome e o desperdício de alimentos. As doações foram repassadas às ONGs Banco de Alimentos e Gastromotiva, apoiadas pela instituição.

